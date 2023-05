la toccante reazione del cane -VIDEO

La reazione del cane Charlee nel vedere la culla vuota davanti alla sua mamma è estremamente commuovente: ora sa che il bebè non tornerà.

Un esemplare femmina di Golden Retriever, di nome Charlee, ha toccato il cuore di oltre 440mila utenti. Il cane non smette di piangere accanto alla culla della sua futura sorellina rimasta vuota nei giorni scorsi. “Lei sa“, ha scritto una ragazza vedendo la reazione di Charlee e intervenendo tra i commenti alla pubblicazione: “questo mi fa piangere moltissimo“.

La culla è rimasta vuota. Il bebè non tornerà. Una certezza che riuscirebbe a scalfire anche il cuore più duro.

Nel video condiviso il 4 aprile sul profilo TikTok di @tiaatiitus, il cane della donna è triste per l’assenza della bimba. Inizialmente sembra non comprendere cosa sia successo, ma al contempo sembra avvertire la sua irrevocabile distanza. Il suo ultimo gesto commuove la mamma della piccola e il restante gli utenti.

🐾 Vi aspettiamo sul nostro nuovo canale TELEGRAM con tanti consigli e novità

La Golden Retriever avrebbe iniziato a piangere e la sua padroncina avrebbe sentito i suoi lamenti finendo con andarle incontro per scoprire quale fosse l’ordine del suo malessere. La cagnolina era rimasta ferma accanto alla culla, in attesa del suo arrivo. Un comportamento che, poi si scoprirà, si sarebbe ciclicamente ripetuto nel tempo fino a quel momento.

Dal Moment che il cane sente il bambino nell’utero della mamma Charlee si sarebbe abituato alla presenza della piccola ancora prima della sua venuta al mondo, e per tal ragione avrebbe sofferto doppiamente in seguito alla sua prematura scomparsa.

👀 Vuoi essere sempre aggiornato su tutti i nostri video? Seguici su YOUTUBE

@tiaatitus He will greet Charlee with open arms & a tennis ball at the end of her long dog life 🐶🤍👼🏼 I knew they’d be bffs . . #goldenretriever #infantlossawareness #infantloss #grievingdog #momofanangel ♬ The Champion – Lux-Inspira