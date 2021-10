Ogni anno ad un certo punto esce una statistica fatta apposta per attirare la nostra attenzione: dice cosa succede su Internet in un minuto. E ogni volta fotografa la crescita imponente delle nostre attività digital che da qualche anno sono sempre più social: post, tweet, reel, stories, chat. Sempre di più. Ma nel report del 2021 non c’è soltanto il racconto – per numeri – di cosa facciamo online ma anche di cosa stiamo diventando. Partiamo da un dato, il più importante. In un minuto su Internet vengono visti in media 167 milioni di video su TikTok. Ogni minuto. 167 milioni. Sapete come funziona con i numeri: non sono grandi o piccoli in assoluto ma in rapporto ad altri numeri, al fenomeno di cui si parla. Per esempio se uno vi dicesse che nel mondo c’è un miliardo di api, voi dovreste ribattere: così poche?

Lo stesso vale per i video visti su TikTok in un minuto. Sono tanti o pochi 167 milioni al minuto? Per rispondere ho fatto un percorso contrario: ho preso gli altri social e ho visto a quanti video di TikTok corrispondono. Esempio: ogni tweet corrisponde a 290 video visti su TikTok, ogni ricerca di Google a 29 video, ogni foto condivisa su Instagram a 2500 video, ogni ora di streaming su Netflix a 300 video, ogni messaggio mandato su Whatsapp a 4 video. Solo il numero di email inviate (300 miliardi al giorno, circa) è paragonabile al numero di video che vediamo su TikTok.

Perché è interessante? Perché TikTok sta diventando la rappresentazione del mondo e anche il nostro modo di informarci e comunicare. Video brevi, a volte divertenti ma non sempre, personali, non patinati, capaci di raccontare una storia in un minuto. Si tratta di una svolta netta rispetto a secoli di prevalenza della parola scritta, e poi di audio e video lunghi (la radio e televisione). E’ un bene o un male? Non lo so, ma sono sicuro che se rinascesse oggi Omero invece di scrivere l’Iliade, l’ira di Achille la racconterebbe su TikTok.