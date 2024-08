La tigre non ha le tipiche strisce che la contraddistinguono, ma sarà vero?

Spesso siamo abituati a vedere immagini sui social che diventano virali , talvolta si tratta di foto originali e spesso invece di foto modificate con l’ausilio delle tecnologie. Sui social attualmente sta spopolando la foto di una tigre senza le tipiche strisce ma sarà una foto originale o contraffatta?

Come anticipato recentemente la una clip video postata sui social ha attirato l’attenzione di milioni di persone, nel video si vede infatti una tigre apparentemente priva delle sue iconiche strisce.

Il filmato molto breve dovrebbe essere stato girato nel Parco Nazionale di Tadoba in India. La clip è stata condivisa da un fotografo naturalista, e una volta postata è diventata virale suscitando curiosità e perplessità tra gli internauti.

Come può una tigre essere priva delle sue caratteristiche strisce? Il mistero ha affascinato molti ma come spesso accade la realtà è meno sorprendente di quello che possa sembrare.

Le strisce della tigre non sono scomparse e no0n si tratta nemmeno di una mutazione, sembra infatti che l’animale sia semplicemente ricoperto da uno strato di fango che ha ricoperto la parte della tigre immortalata nel video creando l’illusione di un manto uniforme e insolitamente senza strisce.

Illusione ottica del fango, la natura gioca con i nostri sensi e con la percezione

Il fenomeno osservato nel video non è altro che un gioco di percezione, la tigre immortalata nel Parco Nazionale di Tadoba non ha affatto perso le sue strisce, ciò che sembra essere un animale privo di striature è semplicemente il risultato di un bagno di fango.

Le tigri come moltissimi altri grandi felini, amano rotolarsi nel fango e questo non è un comportamento insolito infatti rotolarsi nel fango ha diverse funzioni per questi animali come quella di rinfrescarsi e soprattutto, il fango agisce da barriera e protegge gli animali dalle infestazioni parassitarie

Quello che sembrava uno spettacolo degno di un foto montaggio è quindi solo un animale molto ricoperto di fango e questo ci ricorda quanto il nostro sguardo possa giocarci dei brutti scherzi e di come basti veramente poco per ingannarci.