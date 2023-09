La tigre è terrorizzata dal gatto arrabbiatissimo e sfrontato: incredibile

Si sa come il gatto possa incutere timore ma alcuni non sanno fino a che punto, come questa tigre terrorizzata dal gesto del micio.

I gatti sanno essere animali molto dolci, vogliosi di coccole e attenzioni. Allo stesso tempo, tuttavia, hanno un caratterino molto audace, impertinente e coraggioso, dove riesce a farsi rispettare anche quando interagisce con animali più grandi e forti di lui. Varia da carattere a carattere, poiché ogni gatto non può essere uguale, ma riescono a tirare fuori una grinta che riesce ad intimorire anche una tigre.

Tigre terrorizzata dal gatto: tanto piccolo e dolce quanto feroce

“I gatti conquisteranno il mondo”, è una delle tipiche frasi sotto ai post con protagonisti gatti coraggiosi. Ma un esercito di gatti potrebbe davvero piegare l’umanità, basti pensare che un singolo gatto è stato in grado di far prendere un bello spavento ad una tigre.

La tigre è il più grande membro della famiglia dei felini, solo il leone può competere con lei per forza e ferocia. Sfortunatamente è a rischio di estinzione in tutti i territori in cui si può trovare: dall’Estremo Oriente russo attraverso parti della Corea del Nord, della Cina, dell’India e del Sud-est asiatico fino all’isola indonesiana di Sumatra. La tigre siberiana è il più grande esemplare di tigre e misura fino a 4 metri di lunghezza e pesa fino a 300 kg. La tigre del Bengala, invece, è la più numerosa e rappresenta circa la metà della popolazione totale di tigri.

Ma come fa un essere così imponente ad avere timore di un gatto? Il video sta circolando ormai da tempo sui vari social network, arrivando fino a TikTok dove lo ha postato l’utente @cutetiger231 che, come si evince dal nome, il suo profilo posta video di tigri alle prese con la loro vita quotidiana e mentre interagiscono con altri animali o umani.

@cutetiger231 Tigers are afraid of cats #tiger #cat #animal ♬ nhạc nền – Cute Tiger

Il video di apre mostrando un gattino arancione mentre fissa la tigre rinchiusa in una gabbia. Quest’ultima, all’inizio, non sembra farci caso e continua a guardare il paesaggio ma poi fa il grande errore di incontrare lo sguardo del piccolo felino. A quel punto il gattino arancione va all’attacco per rimettere in riga la tigre, la quale indietreggia per mettersi ai ripari dal feroce ma piccolo felino.