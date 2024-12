La Thuile selvaggia sì ma… adatta alle famiglie

La Thuile, situata vicino all’autostrada Torino-Aosta e al confine con la Francia, è un’ottima scelta per le famiglie in cerca di avventure montane. Durante l’inverno, offre eventi e attività per tutti, permettendo di godere della bellezza dei paesaggi innevati e di riconnettersi con la natura, favorendo il benessere emotivo. La località si fonda sull’educazione alla natura, valorizzando l’eredità della vita in montagna per le generazioni future, contribuendo al sostegno di talenti locali come la sciatrice Giorgia Collomb.

Per chi desidera una vacanza in famiglia, La Thuile offre l’emozione dello sci con il comprensorio Espace San Bernardo, che vanta 152 km di piste per ogni livello di abilità. I bambini fino a 8 anni possono sciare gratis se accompagnati da un adulto pagante. Sono disponibili skipass giornalieri a tariffe vantaggiose e speciali pacchetti familiari. Per i più piccoli, ci sono anche offerte come il tapis Edelweiss e la possibilità di sciare anche senza esperienza.

Chi non scia può approfittare di diverse attività. Tra queste, il nuovo ghiaccio da pattinaggio disponibile dalla stagione invernale 2024/2025 offre un’opportunità perfetta per trascorrere tempo con la famiglia immersi nella natura. Inoltre, il museo Maison Berton propone attività educative e divertenti per bambini, con esperienze che valorizzano la cultura locale. L’ingresso al museo è gratuito per i minorenni, mentre per gli adulti è di soli 2 euro.

Per completare l’esperienza, La Thuile è rinomata anche per il cioccolato. La cioccolateria di Stefano Collomb offre specialità deliziose, ed è possibile gustare cioccolato a prezzo scontato presentando il biglietto di ingresso al pattinaggio o l’attività del museo.

Per l’accoglienza delle famiglie, il TH La Thuile Planibel Hotel & Residence organizza attività quotidiane per i più piccoli e supporta i genitori nelle esigenze legate alla sciata. Tra le opzioni di intrattenimento, i club per bambini e ragazzi offrono un’attenzione particolare, garantendo divertimento e relax per tutte le età.