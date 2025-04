La Thuile: Pasqua sulla neve

Aprile non è il mese ideale per dormire, ma per gli appassionati di sci, rappresenta un momento perfetto a La Thuile, una meta consolidata per vivere la neve primaverile. Situata a pochi chilometri dall’autostrada, La Thuile offre un microclima eccellente per la neve, grazie alla sua altitudine e posizione. La qualità della neve resta in ottime condizioni, specialmente in quota, consentendo agli sciatori di ogni livello di divertirsi in sicurezza.

La Thuile e l’Espace San Bernardo sono un vero paradiso per gli sciatori, con 152 km di piste adatte sia per principianti che esperti e moderni impianti. Non da ultimo, la mitica pista “3 Franco Berthod” è una sfida per chi cerca adrenalina, essendo una delle più ripide d’Italia. Inoltre, il collegamento SkiAlp, sicuro e facilmente accessibile, offre un’esperienza wild anche ai meno esperti.

La stagione sciistica primaverile a La Thuile, che termina il 21 aprile 2025, offre lunghe giornate di sole ideali per rilassarsi e gustare piatti tipici della cucina alpina.

In occasione di Pasqua, La Thuile organizza eventi divertenti come la Gara dell’Uovo e una caccia al pulcino, attività che coinvolgono sia adulti che bambini, riscuotendo sempre un grande entusiasmo. Le iscrizioni per la gara sono online e la festa di fine stagione celebra una stagione sciistica piena di emozioni. La Thuile offre non solo sport e avventura, ma anche la possibilità di riconnettersi con la natura e godere di momenti di tranquillità in un contesto di bellezza alpina.