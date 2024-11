La testimonianza sconvolgente sul fumo

David Lynch, regista visionario americano, convive da quattro anni con un enfisema polmonare, malattia causata dalla sua lunga dipendenza dal fumo, iniziata all’età di otto anni e terminata solo nel 2022. In una recente intervista, Lynch ha condiviso le sue difficoltà quotidiane: necessita di ossigenoterapia per poter muoversi e ha ammesso che anche le più comuni attività, come camminare, lo lasciano affannato. Nonostante le sue condizioni fisiche disagiate, il regista non si dice pentito della sua dipendenza, sperando che la sua storia possa servire da monito per altri fumatori.

Durante la sua vita, Lynch ha provato a smettere di fumare più volte, ma è riuscito solo dopo aver letto una scritta che lo avvertiva delle conseguenze finali del fumo. Ha descritto il suo amore per il tabacco come una parte fondamentale della sua identità di regista, affermando di aver amato non solo il gusto, ma anche l’aspetto rituale dell’accensione di una sigaretta. La sua esperienza lo ha portato a riflettere sulle conseguenze del fumo e ha espresso il desiderio di incoraggiare altri a smettere di fumare.

La malattia ha avuto un grande impatto sulla sua vita lavorativa e personale. Lynch trascorre la maggior parte del tempo a casa, sebbene con umorismo affermi di non aver mai amato molto uscire. Tuttavia, ciò che più gli pesa è non poter trascorrere tempo sul set, un luogo che ama e dove trova gioia nel collaborare con altre persone. Ha anche accennato alla possibilità di dirigere film da remoto in futuro.

Nonostante il suo stato di salute, Lynch continua a essere un’icona nel mondo del cinema, noto per il suo stile onirico e simbolico. È autore di opere celebri come “Velluto blu” e “Mulholland Drive”, oltre alla serie “I segreti di Twin Peaks”. Pur non avendo mai vinto un Oscar, ha ricevuto nel 2020 un premio alla carriera. Lynch ha quattro figli e attualmente si trova in mezzo a un divorzio dalla quarta moglie.

Il suo amore per il fumo si riflette anche nei suoi film, dove i personaggi sono spesso mostrati mentre fumano, un espediente narrativo ricorrente che ha attirato critiche.