La terribile storia degli elefanti da guerra e come venivano abbattuti

Gli elefanti da guerra, simboli di forza e saggezza, sono stati utilizzati come vere macchine da guerra in epoche antiche, da eserciti come quello di Alessandro Magno e degli imperi indiani. Questi animali, in particolare gli elefanti maschi, venivano addestrati per le cariche, sfruttando la loro mole per infrangere le linee nemiche e seminare terrore. Nonostante la loro potenza, però, gli elefanti erano vulnerabili, costringendo gli eserciti avversari a sviluppare strategie per neutralizzarli.

Gli indiani furono tra i primi a sfruttare la forza degli elefanti, addestrandoli con pazienza e trasformandoli in vere e proprie armi di distruzione. Dario I dei Persiani e Alessandro Magno riconobbero il valore strategico di questi animali, utilizzandoli come simboli del potere dei loro imperi. Sotto la guida di Alessandro, gli elefanti divennero parte integrante delle sue forze armate, guadagnandosi il titolo di “Elefantarca”. Tuttavia, la figura di Annibale, il condottiero cartaginese, rimane iconica: utilizzò gli elefanti per attraversare le Alpi durante le guerre puniche, seminando panico tra i romani.

Le strategie per contrastare gli elefanti da guerra erano molteplici. Gli indiani, esperti nel conoscere gli animali, usavano arcieri a cavallo per colpire le zampe degli elefanti, rendendoli zoppi. Inoltre, schieravano la cavalleria leggera per circondarli, disorientandoli e creando panico tra le loro fila. Le legioni romane, ben organizzate, rispondevano alla carica puntando ai fianchi, una parte vulnerabile del corpo degli elefanti, usando scudi e spade per infliggere ferite.

Alessandro Magno, nonostante il rispetto per la potenza degli elefanti, ideò piani audaci per affrontarli, utilizzando la rapidità dei suoi cavalieri per distrarre gli animali. Tuttavia, una strategia subdola avvenne durante l’assedio di Megara, quando i Greci, in una mossa disperata, incendiarono maiali e li spedirono verso gli elefanti. Il loro grido simile a quello dei cuccioli di elefante causò panico, costringendo gli animali a travolgere le proprie forze, influenzando profondamente gli addestratori che, in risposta, iniziarono a far crescere gli elefanti insieme ai maiali per abituarli ai loro versi.