La Teoria di Internet Morto potrebbe realizzarsi ‘grazie’ all’AI

La “Dead Internet Theory” è una teoria del complotto che suggerisce che tra il 2016 e il 2017, Internet sia diventato “morto”, dominato da contenuti generati automaticamente da intelligenze artificiali, mentre le interazioni umane genuine sarebbero sempre più rare. Questa teoria è emersa su forum come 4Chan e si è ampliata nel 2021 con un post su Macintosh Cafe di Agora Road. L’autore descrive una Rete dominata da algoritmi, dove la maggior parte dei contenuti è prodotta da AI per vendere prodotti o influenzare opinioni, generando un senso di paranoia e solitudine tra gli utenti. Anche se la teoria è controversa, essa riflette sentimenti di noia e alienazione causati dalla centralizzazione di Internet.

Le grandi piattaforme come X, Facebook e TikTok sono percepite come luoghi pieni di contenuti generati automaticamente e bot. Un episodio recente su X, dove un video senza audio ha ottenuto interazioni massicce, ha sollevato domande sull’autenticità delle interazioni online.

Secondo uno studio, i bot rappresentano circa il 50% del traffico internet, contribuendo a spam e attacchi informatici, ma ciò non significa che le interazioni umane siano scomparse del tutto. Artisti e scrittori lamentano l’invasione di contenuti privi di originalità, mentre gli algoritmi influenzano il comportamento degli utenti spingendoli a pubblicare contenuti per ottenere like piuttosto che per esprimere autenticità.

In conclusione, sebbene la “teoria dell’Internet morto” non rifletta completamente la realtà, evidenzia preoccupazioni valide riguardo alla centralizzazione e alla qualità dei contenuti online. La situazione attuale rappresenta una sfida, ma esistono ancora spazi online autentici e iniziative per migliorare l’esperienza utente, lasciando agli utenti e agli sviluppatori la responsabilità di plasmare un futuro di Internet più umano e vibrante.