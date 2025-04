La teologia di Francesco era completamente in sintonia con quella di Ratzinger e Wojtyla

Ci sono due aspetti fondamentali dell’eredità di Papa Francesco, secondo l’ex Primate della Chiesa d’Inghilterra, Rowan Williams. In primo luogo, Francesco ha dimostrato una profonda preoccupazione e simpatia per le persone escluse dalla società, in particolare i migranti, difendendo la loro dignità e impegnandosi a sostegno di coloro che vivono ai margini. Inoltre, ha saputo applicare gli insegnamenti teologici dei suoi predecessori a problemi contemporanei. Williams sottolinea l’importanza di un’“ermeneutica della continuità” per comprendere il rapporto di Papa Francesco con gli scritti di Papa Benedetto XVI. Secondo lui, la teologia di Francesco è perfettamente allineata a quella di Benedetto XVI e Giovanni Paolo II, con le encicliche di Francesco che integrano gli insegnamenti di Benedetto alle sfide attuali. Entrambi i papi condividono una continuità di insegnamento centrata sulla dignità e la solidarietà, radicata nella visione di un’umanità creata a immagine di Dio.

Williams menziona episodi significativi, come Francesco che lava i piedi ai migranti o abbraccia chi è stato costretto a lasciare la propria terra, come prove del fatto che il cristianesimo cattolico non si limita a una dottrina ortodossa riguardante Dio, ma include anche una visione centrale e ortodossa dell’umanità. In conclusione, sottolinea che l’approccio di Papa Francesco è un richiamo a una dimensione più profonda e umana del cristianesimo, che invita i credenti a mettere in pratica i valori della solidarietà e della dignità per tutti.