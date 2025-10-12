21 C
Roma
domenica – 12 Ottobre 2025
Spettacolo

La tension glaciale di The Last Frontier in Alaska

Da StraNotizie
La tension glaciale di The Last Frontier in Alaska

Inizia oggi su Apple TV+ “The Last Frontier”, una serie thriller drammatica che promette emozioni forti. I primi due episodi sono ora disponibili, con gli altri che verranno rilasciati uno alla volta. La storia è ambientata nelle fredde terre dell’Alaska, ma molte riprese sono state effettuate in Canada. Il protagonista, Jason Clarke, interpreta un sceriffo federale, il cui mondo tranquillo viene stravolto dallo schianto di un aereo pieno di detenuti.

Il racconto prende avvio quando un aereo del JPATS, il sistema statunitense per il trasporto dei prigionieri, compie un pit stop in Alaska. A bordo si trova un misterioso detenuto incappucciato, la cui presenza richiede misure straordinarie. Dopo il decollo, il prigioniero riesce a liberarsi, causando un incidente che permette a diversi detenuti di fuggire.

A distanza di qualche miglia, Franck Remnick, lo sceriffo di Fairbanks, sta preparando una nuova vita con la moglie Sarah e il figlio Luke. Tuttavia, il disastro aereo e l’evacuazione di pericolosi criminali mettono a repentaglio i loro progetti. Contemporaneamente, la CIA attiva un’operazione per recuperare il prigioniero, inviando l’agente Sidney Scofield in Alaska per lavorare con Franck senza rivelargli il pericolo imminente.

La trama si complica ulteriormente quando il fuggitivo rapisce la moglie di Franck, innescando una spirale di eventi violenti e intricati. “The Last Frontier” offre una narrazione intensa, caratterizzata da conflitti morali e una fotografia che riflette le gelide atmosfere dell’Alaska, rendendo la visione densa e coinvolgente.

Articolo precedente
Robotica in agricoltura: opportunità e sfide in Italia
Articolo successivo
Dieta mediterranea e psoriasi, ecco i sorprendenti effetti
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.