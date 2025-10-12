La tension glaciale di The Last Frontier in Alaska

Inizia oggi su Apple TV+ “The Last Frontier”, una serie thriller drammatica che promette emozioni forti. I primi due episodi sono ora disponibili, con gli altri che verranno rilasciati uno alla volta. La storia è ambientata nelle fredde terre dell’Alaska, ma molte riprese sono state effettuate in Canada. Il protagonista, Jason Clarke, interpreta un sceriffo federale, il cui mondo tranquillo viene stravolto dallo schianto di un aereo pieno di detenuti.

Il racconto prende avvio quando un aereo del JPATS, il sistema statunitense per il trasporto dei prigionieri, compie un pit stop in Alaska. A bordo si trova un misterioso detenuto incappucciato, la cui presenza richiede misure straordinarie. Dopo il decollo, il prigioniero riesce a liberarsi, causando un incidente che permette a diversi detenuti di fuggire.

A distanza di qualche miglia, Franck Remnick, lo sceriffo di Fairbanks, sta preparando una nuova vita con la moglie Sarah e il figlio Luke. Tuttavia, il disastro aereo e l’evacuazione di pericolosi criminali mettono a repentaglio i loro progetti. Contemporaneamente, la CIA attiva un’operazione per recuperare il prigioniero, inviando l’agente Sidney Scofield in Alaska per lavorare con Franck senza rivelargli il pericolo imminente.

La trama si complica ulteriormente quando il fuggitivo rapisce la moglie di Franck, innescando una spirale di eventi violenti e intricati. “The Last Frontier” offre una narrazione intensa, caratterizzata da conflitti morali e una fotografia che riflette le gelide atmosfere dell’Alaska, rendendo la visione densa e coinvolgente.