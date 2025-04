La tempesta dei dazi affonda i mercati globali

L’economia mondiale è attualmente in una fase di incertezza a causa delle politiche di Donald Trump, che ha annunciato nuovi dazi a partire dal 2 aprile, un giorno da lui definito “giorno della liberazione” degli Stati Uniti. Questa situazione ha provocato un crollo delle borse globali, con forti perdite in Asia e in Europa. Gli esperti temono una stagflazione, ma Trump assicura che l’economia americana crescerà. Kristalina Georgieva del Fondo Monetario Internazionale ha dichiarato di non vedere all’orizzonte recessioni o stagflazioni, pur esprimendo preoccupazione per la capacità delle economie di assorbire futuri shock.

Le borse europee hanno perso significative somme, con Milano che ha visto la peggior performance, e Wall Street ha chiuso un marzo disastroso. L’oro ha raggiunto un nuovo massimo, mentre l’Europa sta considerando una risposta a misure aggressive da parte degli Stati Uniti. Bruxelles sta valutando l’implementazione di uno “strumento anti-coercizione” per limitare il mercato UE a beni e servizi americani.

Negli ultimi giorni, Trump ha oscillato tra toni più conciliatori e minacce di tariffe severe, creando confusione all’interno della Casa Bianca. I nuovi dazi dovrebbero generare 600 miliardi di dollari all’anno per le casse pubbliche. Larry Fink di Blackrock ha avvertito che il protezionismo potrebbe peggiorare la situazione economica, impattando pesantemente sul costo della vita per gli americani e sui loro risparmi. La volatilità attuale del mercato rende la situazione economica ancora più critica.