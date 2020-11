Lo studio

LA TEMPERATURA corporea è un indicatore di quello che accade dentro di noi. Se sale improvvisamente, è segno che l’organismo sta cercando di reagire a un fenomeno anomalo, in genere un’infezione. Ma i famosi 37 gradi, fissati nel 1851 dal medico tedesco Carl Reinhold August Wunderlich, non andrebbero considerati come ‘media normale’, perché quella media degli esseri umani è cambiata nel tempo, si è abbassata.Una ricerca pubblicata dall’università di Stanford aveva già messo in evidenza che sarebbe scesa nelle donne di 0,32 gradi e negli uomini di 0,59 (passando da 37,16 gradi ai 36,6) in circa 150 anni, cioè in un arco temporale che va dal 1861, cioè dalla Guerra civile americana, al 2017. Ora uno studio su Science Advances conferma quel dato e dimostra anche che il termometro è sceso più o meno dello steso livello ma più rapidamente, in meno di 20 anni. E non in un paese occidentale (dove l’accesso ai farmaci, e le migliori condizione igieniche potrebbero in parte spiegarlo) ma in una popolazione indigena dell’Amazzonia boliviana, gli Tsimane. Come dire: diversa storia e geografia, diversa esposizione ai microrganismi e istituzioni sanitarie, ma stesso risultato. Solo più rapido.

Gli Tsimane vivono di caccia, pesca, allevamento e piccola agricoltura sulle rive del fiume Maniqui. Abitano in capanne di paglia prive di elettricità, hanno strutture sanitarie minime e standard igienici lontani da quelli occidentali. Eppure in 16 anni (da quando cioè è in corso lo Tsimane Health and Life History Project, a cui stanno partecipando gli autori dello studio in questione) la loro temperatura corporea media è calata di 0,05 gradi all’anno (0,8 in 16 anni, cioè quasi un grado in totale) e oggi è di circa 36.5 gradi: in pratica “in meno di due decenni lo stesso calo osservato negli Stati Uniti in quasi due secoli”, spiega MichaeL Gurven, professore di antropologia all’Università della California a Santa Barbara e primo autore della pubblicazione. La ricerca di Guerven e dei suoi colleghi – antropologi e medici statunitensi, francesi, svizzeri e boliviani – si basa su 18.000 misurazioni effettuate su quasi 5.500 adulti, e i risultati sono al netto dei fattori che avrebbero potuto influenzarli, come la temperatura ambientale, la massa corporea o la presenza di lievi e persistenti infezioni e infiammazioni.

Perché la temperatura cala?

A questo punto la domanda è: perché ci stiamo ‘raffreddando’? Qual è la causa di questo abbassamento della temperatura corporea? Una possibile ipotesi (solo di ipotesi si tratta) è quella secondo la quale nel tempo siamo sempre meno esposti a microrganismi patogeni, e quindi a infezioni e a stati infiammatori, non necessariamente gravi ma frequenti.

“Nel corso tempo – dice Gurven – abbiamo effettivamente affrontato meno infezioni grazie a una migliore igiene, all’acqua pulita, alle vaccinazioni e alle cure mediche”. Ma, aggiunge “nel nostro studio abbiamo avuto accesso alle diagnosi cliniche del campione, e abbiamo misurato i biomarcatori di infezione e infiammazione nel momento in cui ogni paziente è stato visitato”. Come dire che grazie alle analisi cliniche, di questo aspetto hanno tenuto conto. Così come hanno tenuto conto dell’uso di antibiotici e antinfiammatori e dell’assistenza sanitaria migliorata nel tempo. Ma, ha spiegato l’antropologo, “nelle zone rurali della Bolivia sebbene le condizioni di salute siano migliorate, le infezioni sono ancora diffuse. Stando ai nostri risultati quindi, la riduzione delle infezioni da sola non può spiegare la riduzione di temperatura”.

Un ridotto tasso metabolico

Un’ipotesi che può spiegare il calo della colonnina di mercurio è la riduzione del nostro tasso metabolico: vivendo oggi in condizioni molto più confortevoli che non nel passato, per esempio con aria condizionata in estate e riscaldamento in inverno, produciamo meno calore perché per regolare la temperatura interna non abbiamo più bisogno di ‘lavorare’ come eravamo costretti a fare. Ma gli Tsimane non utilizzano climatizzatori ,e non sono circondati di comfort.

Allora, di nuovo, per quale ragione la nostra temperatura media ‘normale’ sta calando? Molto probabilmente per un insieme di fattori che sono tanti e differenti, ma– dicono gli autori – tutti hanno a che fare con migliori condizioni di vita. Tutto questo insomma concorre a abbassare un po’ il responso del termometro.



Intervalli di temperatura

Ma poi è davvero corretto definire i 37 gradi come temperatura ‘normale’? In realtà una cosa che i medici sanno da tempo (meno le persone ansiose) è che non si può parlare di una temperatura corporea ‘normale’ universale, cioè valida per tutti e sempre, ma di intervalli di temperatura ‘normali’. Il valore infatti oscilla: la temperatura per esempio cambia nel corso delle 24 ore: è minimo al mattino presto (intono alle 4) e massimo nel tardo pomeriggio (più o meno alle 18). Si modifica durante uno sforzo fisico intenso e prolungato (può aumentare anche di uno o due gradi), durante l’ovulazione si alza anche di 0,6 gradi. I gradi aumentano dopo un pasto, generalmente in proporzione al suo contenuto energetico, o dopo aver assunto bibite con caffeina, cola, cacao, cioccolato… E infine scende un po’ col passare degli anni: gli anziani in genere hanno una temperatura più bassa.

Cambiamo in continuazione

“La nostra temperatura non è quella che la gente pensa “, afferma Julie Parsonnet, professore di Medicina e Ricerca politico-sanitaria alla Stanford University e coautore dello studio pubblicato a gennaio. “Quello che tutti pensiamo, e cioè che la nostra temperatura normale è circa 37 gradi, è un errore. In media, la temperatura corporea degli americani – continuava – è diminuita di 0,03 gradi da un decennio a questa parte. Fisiologicamente, siamo diversi da come eravamo in passato. L’ambiente in cui viviamo è cambiato, inclusa la temperatura nelle nostre case, il contatto con i microrganismi e il cibo che mangiamo. Ciò significa che sebbene pensiamo di essere monomorfi, sempre uguali durante l’evoluzione, ma in realtà fisiologicamente cambiamo in continuazione”.