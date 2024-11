La telefonata simulata ai Friedkin: il video rivelatore su Instagram

Lino Banfi, attraverso il suo personaggio iconico Oronzo Canà, si propone scherzosamente come prossimo allenatore della Roma. La gag è diventata virale sui social, in particolare su Instagram, dove Banfi finge di ricevere una telefonata dai proprietari della squadra, i Friedkin, che lo contatterebbero per guidare la panchina del club. Questo avviene in un momento delicato per la Roma, che ha appena esonerato l’allenatore Ivan Juric e sta valutando possibili sostituti.

Nel video, Banfi, nei panni di Oronzo Canà, dichiara: “Thank you very much, I’m ready! Vado a Trigoria“, mentre riprende slogan famosi del suo personaggio, come “la bizona” e “il modulo 5-5-5”. Oronzo Canà è il mitico allenatore del film “L’allenatore nel pallone” del 1984, dove con la sua eccentricità riesce a salvare la squadra in difficoltà. La laconicità del video ha acceso l’entusiasmo tra i tifosi, molti dei quali lo considerano un simbolo di speranza in un momento critico, poiché la Roma si trova nei bassifondi della classifica di Serie A e rischia la retrocessione.

I commenti degli utenti esprimono un misto di sarcasmo e desiderio che Banfi possa realmente prendere il comando della squadra. Il video ha riscosso successo anche su TikTok, dove i giovani tifosi fanno riferimento al personaggio di Banfi come all’unico in grado di risollevare le sorti della Roma.

Le critiche non mancano riguardo alla gestione della squadra. Politici e tifosi di lunga data, come Maurizio Gasparri, esprimono insoddisfazione, accusando i Friedkin di indifferenza verso la storia e la cultura del club. Anche Rossella Sensi, ex presidente della Roma, ha parlato della situazione difficile della squadra, sottolineando la necessità di una chiara direzione da parte della proprietà dopo l’esonero di Juric.

Banfi, seppur in modo umoristico, diventa così il simbolo di una richiesta collettiva di cambiamento all’interno del club, mentre la Roma affronta una fase di transizione complicata e incerta.