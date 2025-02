La telefonata misteriosa di La Russa e il ruolo di Santanchè

Fabrizio Corona è tornato a far parlare di sé con nuove rivelazioni che coinvolgono il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, e la Ministra del Turismo, Daniela Santanchè. Durante un evento alla Mondadori, Corona ha dichiarato di aver ricevuto una telefonata da La Russa, il quale gli avrebbe chiesto di non rivelare il nome di Angelica Montini, amica di suo figlio, in relazione al presunto tradimento di Fedez nei confronti di Chiara Ferragni. Questa notizia ha creato scalpore nell’ambito politico e gossip, suscitando interrogativi sul coinvolgimento di La Russa nella vicenda.

Tuttavia, fonti vicine al Presidente hanno smentito il contatto con Corona, promettendo invece una ricompensa di 100 mila euro se fosse riuscito a provare l’esistenza della telefonata. Nonostante ciò, Corona insiste nella sua versione e ha affermato di voler approfondire ulteriormente il legame tra La Russa e Santanchè, sottolineando che i figli dei due esponenti politici frequentano lo stesso ambiente esclusivo.

Il rapporto tra La Russa e Santanchè non è nuovo nel racconto di Corona; i due hanno un’amicizia di lunga data, con La Russa che ha svolto anche il ruolo di avvocato e mentore politico per la Ministra. Negli ultimi tempi, il loro legame è tornato alla ribalta, specialmente in relazione al caso Visibilia. Le recenti voci sulle possibili dimissioni di Santanchè fanno crescere l’importanza del ruolo di La Russa in questa situazione. Se le affermazioni di Corona dovessero rivelarsi fondate, potrebbero emergere nuove complicazioni in questo intreccio di relazioni tra politica e potere. Il mistero sulla telefonata rimane, continuando a stimolare il dibattito.