La tecnologia che salverà gli animali in via d’estinzione

L’estinzione di alcune specie animali è una piaga creata dall’uomo, ,a una nuova tecnologia promette di offrire una luce di speranza. Ricercatori australiani hanno sviluppato un innovativo metodo per analizzare i suoni emessi da animali in via di estinzione, tra cui elefanti, balene e uccelli. Ma in cosa consiste esattamente questa tecnologia?

Il Superlet transform, questo il nome, è un algoritmo che permette di esaminare con estrema precisione le caratteristiche dei suoni animali, come ritmo e altezza, anche a basse frequenze. Ciò consente di rivelare dettagli precedentemente non individuati riguardo alle vocalizzazioni di diverse specie.

Grazie a questa innovazione, i ricercatori possono stimare con maggiore accuratezza le dimensioni delle popolazioni, identificare le specie presenti in una determinata area e comprendere i loro schemi migratori.

Lo studio approfondito dei suoni animali fornisce informazioni cruciali per valutare l’impatto negativo delle attività umane sugli habitat naturali. L’inquinamento acustico, infatti, rappresenta una grave minaccia per molte specie, tra cui le maestose balene blu nonché ostriche e alte specie. Comprendere a fondo le dinamiche sonore degli animali permette di sviluppare strategie mirate di gestione ambientale e conservazione, volte a proteggere le specie più vulnerabili come abbiamo visto nel caso di questo condor dei record.

La potenza del Superlet transform risiede nella sua accessibilità: sarà disponibile gratuitamente attraverso un’app di facile utilizzo, consentendo a ricercatori di diversi settori di impiegarlo senza la necessità di possedere approfondite conoscenze nell’analisi dei segnali audio.

Questa democratizzazione della tecnologia promette di rivoluzionare il campo della bioacustica, fornendo uno strumento potente per lo studio dei suoni animali e la salvaguardia delle specie a rischio.