La tecnologia che rileva le malattie neurologiche

Grazie a materiali innovativi e alle conquiste della bioingegneria, i biosensori stanno cambiando il modo in cui monitoriamo la salute. Il mercato globale dei biosensori sta crescendo rapidamente, passando da 42,6 miliardi di dollari nel 2023 a 142,2 miliardi entro il 2030. I dispositivi indossabili evolvono, offrendo applicazioni avanzate, come cerotti intelligenti per il monitoraggio del glucosio e tecnologie per rilevare biomarcatori nel sudore e nel sangue.

L’integrazione della tecnologia con il corpo umano rappresenta una svolta nel settore sanitario. Shuai Xu, dermatologo e fondatore di Sibel Health, sottolinea l’importanza di monitorare biochimicamente e biofisicamente in tempo reale, senza l’uso di aghi. Una delle sfide principali è stato sviluppare biosensori sicuri per i neonati prematuri, la cui pelle è estremamente delicata. Xu ha creato un biosensore elastico avvolto in silicone morbido, con circuiti flessibili e applicato con un idrogel, riducendo il rischio di irritazioni.

Sibel Health è emersa come un leader nel settore, vincendo il Nature’s Spinoff Prize nel 2020. Materiali bidimensionali come il disolfuro di molibdeno sono in fase di sviluppo per aumentare la sensibilità dei biosensori, mentre Sahika Inal ha realizzato transistor elettrochimici organici per monitorare l’attività cerebrale. Questi progressi promettono un futuro in cui i biosensori non invasivi diventeranno parte integrante della diagnostica e della cura, migliorando significativamente la qualità della vita. La possibilità di stampare biosensori direttamente sulla pelle apre la strada a un monitoraggio continuo e innovativo.