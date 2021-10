La tecnologia robotica come aiuto nella futura quotidianità. Giorgio Metta, direttore scientifico dell’Istituto italiano di Tecnologia di Genova, uno dei tre rappresentanti italiani al forum G7 2018 sull’intelligenza artificiale, traccia il punto sulle nuove tecnologie legate alla medicina in occasione del Festiva di Salute. Durante l’intervento la dimostrazione dell’uso dell’esoscheletro Tween dell’IIT, strumento e aiuto per la disabilità.

Festival di Salute. La tecnologia al servizio della medicina: cosa si può fare con l’esoscheletro