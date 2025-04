La tecnologia al Conclave: prevenire le fughe di notizie dalla Cappella Sistina

La tecnologia gioca un ruolo cruciale nel prossimo conclave che si svolgerà in Vaticano, previsto tra il 5 e il 10 maggio. La segretezza è fondamentale, come sottolineato dalla natura riservata del termine “conclave”, derivante dal latino “cum clave”. Per garantire la riservatezza, il Vaticano adotterà misure di sicurezza avanzate, trasformando la Cappella Sistina in un “bunker digitale”, protetto contro intrusioni fisiche ed elettroniche. Gli 133 cardinali elettori saranno soggetti a rigide normative stabilite dalla costituzione apostolica Universi Dominici Gregis, inclusi divieti di comunicazioni esterne e di tentativi di influenza. Violazioni come la comunicazione dell’esito delle votazioni comportano la scomunica.

I cardinali saranno ospitati nella Domus Sanctae Marthae, dove si prevede che gli ambienti siano sigillati e bonificati per prevenire infiltrazioni. Ogni giorno, gli elettori saranno accompagnati con un autobus isolato alla Cappella Sistina. All’interno, le votazioni avverranno in silenzio e le schede saranno distrutte dopo ogni scrutinio. I cardinali devono giurare di mantenere il segreto e i dispositivi elettronici, come i telefoni cellulari, saranno ritirati prima del conclave.

A supporto di queste misure, verranno utilizzati jammer, dispositivi capaci di bloccare segnali radio, impedendo l’uso di telefoni o microfoni nascosti. Sebbene l’uso di jammer sia controverso e spesso illegale in molti Paesi, nel contesto del conclave è considerato necessario per preservare l’integrità del processo elettivo. Così, il Vaticano diventa uno degli spazi più protetti al mondo per l’occasione.