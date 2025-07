La tavola periodica degli algoritmi di intelligenza artificiale

Avanzamenti nel campo dell’intelligenza artificiale stanno portando a nuove comprensioni e classificazioni degli algoritmi. Un team di ricercatori del MIT ha sviluppato una tavola periodica dedicata agli algoritmi di intelligenza artificiale, strutturata in base alle loro proprietà matematiche condivise, secondo un modello noto come Information Contrastive Learning (I-Con).

Questa innovativa tavola periodica presenta gli algoritmi ordinati in base a similitudini e connessioni matematiche, evidenziando i legami tra di essi. Ogni algoritmo è progettato per massimizzare l’efficienza, riducendo le discrepanze tra le connessioni previste e reali. La ricerca ha preso avvio quando Shaden Alshamarri, una studentessa laureata, si è resa conto di come l’algoritmo di clustering, utilizzato per raggruppare immagini simili, mostrasse somiglianze con un altro algoritmo, quello dell’apprendimento contrastivo.

Durante una presentazione all’International Conference of Learning Representations (ICLR), il team ha affermato che metodologie come il clustering e l’apprendimento contrastivo rappresentano varianti della stessa funzione di perdita, I-Con, che valuta le prestazioni del modello confrontando le previsioni con i risultati attesi. Inoltre, la tavola periodica degli algoritmi include diversi altri metodi, come la riduzione della dimensionalità e la classificazione supervisionata.

Analogamente alla tavola periodica chimica, anche questa struttura presenta spazi vuoti per ulteriori algoritmi ancora da scoprire o analizzare. I ricercatori sperano che questa nuova classificazione favorisca una maggiore collaborazione e analisi tra i vari algoritmi nel contesto dell’apprendimento automatico.