La Talpa tornerà in onda grazie all’acquisto dei diritti da parte di Mediaset. Al momento però non sappiamo né quando né dove. Non sarebbe da escludere tuttavia il suo ritorno nel prossimo inverno (febbraio-marzo 2022), mandando così a riposo per una stagione L’Isola dei Famosi. Ma sono solo mie ipotesi.

Oggi, però, sono iniziate le prime indiscrezioni sulla conduzione. A parlare sono stati Roberto Alessi (direttore di Novella 2000) ed il portale Blasting News, ma andiamo con ordine.

Il direttore di Novella 2000 avrebbe dato come ipotesi alla conduzione la coppia composta da Zorzi e Orlando:

“Qualcuno ai piani alti lo dà per certo: Tommaso Zorzi e la sua amica Stefania Orlando sono la coppia di conduttori ideali per la nuova Talpa, il reality di Canale 5 (hanno un contratto per altre sei edizioni) che dovrebbe andare in onda nel 2022 dopo la fine del Grande Fratello Vip. Lei è perfetta con la sua pulizia morale che non lascia nulla al caso, una sorta di conduzione investigativa che potrebbe dare ottimi risultati in un reality che fa leva sul “tradimento”. Lui sa mettere da parte ogni ipocrisia e, per i più, all’Isola dei Famosi forse il conduttore era lui”.

Notizia però smentita da The Life Of Insta e dal team di Tommaso.

“I rumors circolati in queste ore, che vedrebbero Tommaso Zorzi e Stefania Orlando alla guida del reality “La Talpa” sono “semplicemente” una fake news. Zorzi, al momento è concentrato con la sua nuova avventura a Discovery tra “Drag Race Italia” e altri progetti, ad oggi top secret. La Orlando, viaggia in direzione Rai. La notizia lanciata è priva di ogni fondamento… #fakenews”.

La Talpa, Barbara d’Urso alla conduzione? Non è però da escludere un’altra ipotesi

Se la coppia Zorzi-Orlando è stata annunciata e poi smentita nel giro di un’ora, un altro nome che sta circolando in queste ore sul portale Blastin News è quello di Barbara d’Urso.

“Chi ci sarà al timone de La Talpa 4 su Canale 5? Al momento, le prime indiscrezioni rivelano che potrebbe esserci proprio Barbara d’Urso al timone del reality game di successo che manca da un po’ di anni sul piccolo schermo. La conduttrice, infatti, sarebbe in pole position per ritornare di nuovo in prima serata con un reality show, dopo le esperienze fortunate del Grande Fratello e La Fattoria, che ha presentato per svariate edizioni”.

Una ipotesi da non escludere e da non sottovalutare è quella della NON-CONDUZIONE, dato che in gran parte del mondo il format La Talpa viene registrato senza conduttore. Una sorta di Pechino Express in loco con un inviato ma senza studio, opinionisti e dibattiti. Che si vada verso questa direzione?