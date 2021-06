Sono passati ben 13 anni dall’ultima puntata de La Talpa, eppure sono in moltissimi a sperare in un comeback dello storico reality. Si era parlato di un ritorno in Rai per il programma di Paola Perego e la stessa conduttrice si era resa disponibile a presentarlo nuovamente. Eppure non si è mai concretizzato nulla. Adesso arriva un barlume di speranza. Davide Maggio ha annunciato che Netflix ha acquistato i diritti della trasmissione.

“Stando a quanto ci risulta, Netflix ha acquistato i diritti a livello globale del format. Tradotto in parole povere se La Talpa dovesse tornare nel Belpaese potrebbe tornare proprio sulla piattaforma streaming. Un’ipotesi da non scartare visto che in Italia, a differenza di Spagna, Gran Bretagna o Stati Uniti, Netflix non ha ancora prodotto intrattenimento originale. E La Talpa non è il solito reality show avendo una forte componente adventure e mistery e avrebbe le carte in regola per sopravvivere, anche nel nostro Paese, senza la diretta”.

Bisognerebbe capire se con la perdita della diretta e del televoto lo show non verrebbe snaturato. Nel dubbio sarei felicissimo anche di un ritorno con qualche cambiamento.

La Talpa, le dichiarazioni di Paola Perego.

“Sarei pronta a rifare La Talpa anche in questo momento. E lo sarebbe anche la mia inviata, Paola Barale. Il programma si basa molto sulla detection. Oggi, con l’esplosione del crime in tutti i settori, la trasmissione sarebbe meravigliosa puntando tutto sul giallo.

Non è vero che il reality è trash e non mette in risalto i contenuti. Dipende da come tu lo conduci e da che tipo di reality è: il reality è un genere, ma ce ne sono tanti. Quello è uno spaccato di vita, tu puoi farlo virare verso una direzione o verso un’altra. La Talpa non era trash, era un reality bellissimo

Se ne è parlato più volte e negli ultimi anni è stata sfiorata la possibilità che venisse prodotta una nuova edizione, la quarta. La Talpa, però, è un programma che ha un costo importante e in questo momento storico è difficile trovare una rete che abbia la possibilità di investire su un progetto del genere“.

