I palinsesti Mediaset saranno annunciati il prossimo mese ma Giuseppe Candela, in una diretta realizzata per il canale YouTube de Il Fatto Quotidiano, ha dato alcune anticipazioni su Canale 5 citando anche La Talpa e L’Isola dei Famosi. Entrambi i reality, infatti, dovrebbero andare in onda nella primavera del 2025 anche se non è detta l’ultima parola.

“Reality? Il genere non è morto, credo ci sia più un problema di casting. Credo che il problema de L’Isola dei Famosi sia di sostanza, io non ho interesse nel vedere come mangia e come si getta dall’aeroplano una Greta Zuccarello. Se si fa L’Isola dei Famosi e mancano i famosi, manca meno all’idea del programma. L’Isola è un reality molto forte, ma ci sono problemi oggettivi: o si trova la forza di investire o non andrà niente bene. Non avrà senso. Se tornerà non si sa, non è ancora stato deciso. Bisogna vedere se troveranno uno spazio nella primavera del 2025 per L’Isola dei Famosi, al momento non si sa. Ora tornerà Temptation Island, poi il Grande Fratello e il prossimo anno La Talpa”.

La Talpa e L’Isola dei Famosi nel 2025, le ultime novità

L’Isola dei Famosi a parte, che potrebbe probabilmente prendersi anche un anno di pausa, La Talpa sembrerebbe essere certa. Sembrerebbe.

“La Talpa dovrebbe tornare in primavera, ci sono stati di sopralluoghi in Umbria, la società di produzione vuole un cast di vip mentre l’azienda [Mediaset, ndr] vuole un cast misto composto da vip e nip. La nuova edizione non avrà uno studio televisivo e sarà tutto registrato, tipo Temptation Island”.

La location in Italia, l’assenza di uno studio televisivo e la diminuzione dei soldi da dare ai concorrenti (i nip hanno un semplice rimborso spesa al contrario dei vip), rendono sulla carta La Talpa un programma più economico rispetto al passato. Minima spesa massima resa. O così almeno sperano.