La Talpa, due protagonisti di Amici hanno sostenuto il provino: ecco chi

In queste settimane, timidamente, la produzione de La Talpa si è messa in moto in gran segreto ed ha iniziato a fare le prime telefonate ai papabili concorrenti. Oltre la modella Sara Croce (vista nell’ultima edizione di Ballando con le Stelle), TvBlog ha anticipato che anche due protagonisti di Amici hanno sostenuto il provino. E non due qualsiasi, bensì una coppia: Veronica Peparini e Andreas Muller.

La coreografa e il ballerino sono diventati genitori delle gemelle Penelope e Ginevra da sei mesi, quindi ho forti dubbi che uno di loro possa accettare di partecipare a La Talpa, figuriamoci in coppia. Sarebbe impensabile. Nel dubbio, la notizia è uscita e io ve la riporto.

“Oggi TvBlog è in grado di svelare che tra coloro che hanno sostenuto il provino per partecipare a La Talpa in veste di concorrenti ci sono anche Veronica Peparini e Andreas Müller” – si legge sul sito televisivo – “Andreas, 28 anni, e Veronica, 53 anni, si sono conosciuti ad Amici di Maria De Filippi nel 2018. Lei era coreografa e insegnante, lui concorrente e aspirante ballerino. Nonostante i 25 anni di differenza, tra i due è scoppiato l’amore. Veronica Peparini, già mamma di Daniele, 16 anni, e Olivia, di 11 anni, avuti da una precedente relazione, ha dato alla luce due gemelline, Penelope e Ginevra, nate il 18 marzo 2024”.

La Talpa, lo storico autore: “Sto lavorando alla nuova edizione”

Marco Salvati, storico autore de La Talpa, è al lavoro sulla nuova edizione. Lo ha confessato lui stesso sempre a TvBlog.

“La Talpa è un reality che considero molto mio. Sono il principale artefice della rivoluzione del format, sia nella versione di Rai2 che nelle due edizioni di Italia 1. Fu un successo enorme, superavamo Canale 5. Dava molto fastidio, ci accusarono di essere troppo hard, ma successivamente tanti programmi ci avrebbero superato a destra. La rete ha deciso di ricomprare i diritti e io stesso sono stato chiamato. Non so che fine abbia fatto, sapevo che il compito era stato affidato alla Fascino. Mi spiace, è un programma maledetto che ha una fanbase fortissima ancora oggi”.