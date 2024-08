La Talpa: chi potrebbe essere stata presa come una nuova concorrente

Il cast della nuova edizione de La Talpa è stato annunciato da Davide Maggio un mese fa, ma quella lista potrebbe non essere più ufficiale. Un paio di nomi, infatti, avrebbero rifiutato all’ultimo. Fra questi ci sarebbe stato pure l’ex calciatore Nicola Ventola che sarebbe stato sostituto all’ultimo dall’attore Andrea Preti. Oggi, il settimanale Chi, ha svelato anche il papabile coinvolgimento di un’ex vippona che potrebbe così prendere il posto di qualcuna che in fase di contratto si è tirata indietro.

Lei è Clizia Incorvaia, compagna di Paolo Ciavarro e mamma del piccolo Gabriele. “A settembre si ricomincia. Paolo e Clizia hanno una nuova casa a Roma, sempre con tanto verde (Paolo è bravissimo con le piante: non ha solo il pollice, ma tutte le dita verdi!)” – si legge sul settimanale Chi – “Il lavoro di sempre, che per lui è Forum. Oltre ad altri impegni sempre fra social e tv. Mentre per lei potrebbe esserci un non ancora ben definito impegno con La Talpa, che ritorna su Canale 5 condotto da Diletta Leotta“.

Clizia Incorvaia farà quindi parte del cast al posto di qualcuna? E se sì, di chi?

Nel cast annunciato, come sappiamo, ci sono la conduttrice e veejay Lucilla Agosti, l’ex Iena Marco Berry, l’ex maestra di ballo di Amici, Veronica Peparini, l’ex velina bionda e ora opinionista fissa di Pomeriggio 5, Ludovica Frasca e l’ex Madre Natura Orian Ichaki. A loro si aggiungono l’ex schermitrice Elisa Di Francisca (che ha partecipato già a Ballando con le Stelle); l’ex pilota Marco Melandri, Andreas Muller (vincitore di Amici di Maria De Filippi); Gilles Rocca, il modello Alessandro Egger, Jo Squillo e Marina La Rosa. Ora anche Andrea Preti e forse pure Clizia Incorvaia.

La Talpa, il presunto cast