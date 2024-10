La svolta per salvare la Fenice: cambiamenti in vista per la società

Svolta ufficiale per Fenice, la società che gestisce i brand di Chiara Ferragni: l’imprenditrice ha lasciato il suo ruolo di amministratore delegato a Claudio Calabi. La decisione, presa lunedì 28 ottobre durante l’assemblea dei soci, è stata approvata all’unanimità. Chiara Ferragni non ricoprirà più il ruolo di amministratrice delegata, mentre Claudio Calabi assumerà la carica a partire da lunedì 4 novembre.

Calabi avrà il compito di analizzare la situazione strutturale della società, inclusi bilanci e costi, e dovrà attuare un piano strategico per rilanciare l’azienda, che quest’anno ha vissuto momenti di tensione tra gli azionisti riguardo l’approvazione del bilancio 2023. Pasquale Morgese, azionista con una quota del 27,5%, ha sottolineato l’importanza di un piano industriale e la necessità di trovare nuove risorse, poiché il business ha subito un forte contraccolpo nel 2024.

Morgese ha anche commentato la nomina di Calabi, evidenziando la sua esperienza nel risolvere problemi complessi, che sarà cruciale per la ristrutturazione di Fenice dopo il “pandoro-gate”, un episodio che ha gravemente impattato l’azienda negli ultimi mesi.

Claudio Calabi, nato a Torino nel 1948 e laureato in Economia e Commercio, ha una lunga carriera alle spalle. Ha ricoperto ruoli di rilievo come amministratore delegato in importanti gruppi italiani, tra cui Rcs Editori e Il Sole 24 Ore. Attualmente è presidente di Risanamento e di altre società, portando con sé una ricca esperienza manageriale.

Inoltre, ha fatto parte del consiglio d’amministrazione di diverse istituzioni, tra cui Banca Carige e Il San Raffaele, confermando la sua versatilità nell’ambito manageriale. La sua nomina come amministratore unico di Fenice rappresenta quindi una proposta di solidità e competenza in un momento di incertezze per l’azienda.

La gestione sotto Calabi sarà critica per il futuro di Fenice, che deve affrontare sfide significative e necessità di rilancio in un contesto di mercato in evoluzione. La transizione di leadership segna un momento di svolta per il brand che si riflette anche sulle vicende personali delle sue figure di spicco.