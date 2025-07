La svolta nel caso di Yara Gambirasio: il mistero di Ignoto 1

Il caso di Yara Gambirasio, scomparsa il 26 novembre 2010, ha segnato le cronache italiane per la complessità delle indagini e la scoperta cruciale di un profilo genetico maschile, noto come “Ignoto 1”, rinvenuto sugli indumenti della vittima. Questo elemento ha dato il via a un’indagine genetica senza precedenti, culminata nell’arresto di Massimo Giuseppe Bossetti, un muratore di Mapello.

Analizzando il DNA di Yara, gli esperti hanno isolato un profilo sconosciuto che non corrispondeva a nessuno dei familiari o dei soccorritori. Inizialmente, non vi erano riscontri nei database giuridici. Gli investigatori hanno quindi avviato una campagna di screening genetico in larga scala nella provincia di Bergamo, coinvolgendo oltre 20.000 persone, tra cui amici e conoscenti della vittima, ex detenuti e lavoratori locali.

Un test su un giovane della zona ha rivelato una compatibilità parziale con Ignoto 1. Successive indagini hanno portato all’identificazione del padre biologico del profilo, Giuseppe Guerinoni, da cui si è risaliti a Bossetti. Nel giugno 2014, durante un falso controllo stradale, la polizia ha raccolto un campione di DNA da Bossetti, che ha confermato la corrispondenza con Ignoto 1.

Le prove a carico di Bossetti non si sono basate solo sul DNA, ma anche su immagini di telecamere di sorveglianza e dati delle celle telefoniche, che lo collocavano nelle vicinanze al momento della scomparsa di Yara. Sebbene Bossetti sia stato condannato all’ergastolo, la sua difesa ha sempre contestato il metodo seguito durante l’indagine, richiedendo il riesame dei campioni genetici. Recentemente, il tribunale ha autorizzato l’accesso a tutti i campioni conservati, sollevando nuove speranze per la revisione del caso.