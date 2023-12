La svolta di Tommaso Stanzani: fuori il nuovo singolo

Ad annunciarlo è stato lo stesso Tommaso Stanzani durante la puntata di VivaRai2!, lasciando il pubblico a bocca aperta.

Noto per aver debuttato nella scuola di Amici di Maria De Filippi, Tommaso Stanzani annuncia un cambiamento drastico della sua carriera artistica. I passi che hanno fatto innamorare Alessandra Celentano non esistono più, ma la sua voce è di gran lunga migliore. Ecco il suo ultimo progetto musicale!

Tommaso Stanzani: da ballerino a cantante

Era solo il 2021 quando Tommaso Stanzani è diventato uno degli allievi più amati di Amici. Un traguardo irraggiungibile per molti, quello di diventare il pupillo della Celentano, che difficilmente trova più che discreti i passi a due dei ballerini esordienti.

Eppure Stanzani ci era riuscito, arrivando secondo alla finale vinta invece da Giulia Stabile. Tuttavia, alla fine del suo percorso formativo all’interno della scuola più famosa d’Italia, ha deciso di cambiare strada e mutare totalmente il suo destino.

Dopo aver preso parte al corpo di ballo di Battiti Live, l’artista si mette in gioco in prima persona con una canzone, il suo primo singolo “Origami”. Un traguardo che lui stesso definisce “un altro sogno che diventa realtà“.

L’uscita del nuovo singolo “M’ama non M’ama”

Nella puntata del 30 novembre di VivaRai2!, Tommaso Stanzani è apparso nel corpo di ballo della trasmissione mattutina. Ma a sorpresa, il ballerino ha annunciato proprio davanti a Fiorello il suo nuovo singolo, intitolato “M’ama non m’ama”, in uscita il prossimo 8 dicembre. Sulle note del nuovo brano, è stato proprio il comico siciliano a ballarci su.

Sui suoi profili social, Stanzani ha annunciato con estrema emozione: “Se mi avessero detto che avrei cantato un brano scritto da me, con una coreografia di Luca Tommassini e Fabrizio Prolli e con Fiorello come special ballerino non ci avrei mai creduto. Ebbene ‘M’ama non M’ama’ fuori l’8 dicembre! Un grazie speciale va ai miei colleghi, siete dei cuoricini unici”.

La canzone si ispira alla storia di una persona cara a Tommaso: “Sono un buon ascoltatore e in amicizia amo essere di aiuto, di supporto e anche di confronto”, dichara l’artista.