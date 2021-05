Tannico non è più (solo) un sito dove comprare vini, ma un brand del vino. Non una sorta di Apple dei vini, ma “qualcosa di più”, almeno nelle ambizioni dell’amministratore delegato, il 47enne Marco Magnocavallo. In quest’ottica va letto l’aumento di capitale da 32 milioni di euro sottoscritto recentemente da Campari, che nel 2020 aveva acquisito il 49% della società con possibilità di salire fino al 100%, finalizzato all’acquisizione del rivale francese Venteàlapropriété. L’operazione ha spostato il peso del mercato estero dal 10 al 50% del fatturato di Tannico, in crescita dell’87% nel 2020 a 37,5 milioni di euro.

L’azienda fondata da Magnocavallo insieme con Juliette Bellavita, Riccardo Zilli (ora in BrumBrum, e-commerce di auto) e Cristiano Pellegrino è diventata così leader in due Paesi chiave per il proprio mercato. Questo è solo l’ultimo dei tanti passi verso la creazione di un brand che Tannico ha compiuto dopo aver incominciato a camminare con le proprie gambe in un “mercato in cui scoprivamo ogni anno inefficienze e opportunità – ha raccontato l’Ad – Se da un lato stiamo lavorando su branding e storytelling, dall’altro stiamo costruendo una piattaforma e un ecosistema a supporto di una filiera per sua natura molto lontana dal mondo della tecnologia e tradizionalmente povera di contaminazioni esterne”.

Tannico è stato un e-commerce per poco tempo. Siamo nel 2011: dopo avere venduto a Dada Blogo.it, network di blog avviato nel 2004 con il fratello Francesco, Magnocavallo insieme con Andrea Di Camillo (co-founder di Vitaminic, Banzai e P101) lancia un acceleratore verticale per food ed e-commerce, Boox, e attraverso questo finanzia una startup, eBoox, per sviluppare un modello di e-commerce per nicchie, sfruttando l’esperienza che Magnocavallo aveva maturato con gli e-commerce all’inizio degli anni Novanta.

“Una Blogo per l’e-commerce”

I primi tre verticali sono Shoppable, per l’home decor, Kidme, per l’abbigliamento, e appunto Tannico per il vino. Kidme si capisce subito che non va, mentre Shoppable è quello che va meglio. Tannico cresce lentamente, ma a un certo punto inizia a correre. Allora Magnocavallo decide di tentare il colpo grosso: oltre a vendere vini, oggi Tannico offre degustazioni esclusive nel proprio winebar, gestisce una scuola del vino in presenza e online, offre un servizio di marketing intelligence alle cantine, una piattaforma tecnologica e logistica alle case vinicole, ha un servizio di consegna per ristoranti, locali e hotel che riduce i costi di stock e personal sommelier per i clienti più esigenti.

“Se dici Tannico oggi nessuno pensa al significato della parola, ma alla nostra azienda”, ha detto un orgoglioso Magnocavallo. Tannico è un aggettivo che ha a che fare con i tannini dell’uva; un sapore tannico è quella sensazione di asciutto che lasciano in bocca alcuni vini: “Fin da subito abbiamo voluto costruire un brand, non un foglio Excel – è il racconto – È questo che ci ha permesso di avere la meglio sugli altri e-commerce del vino”. Tannico è un nome semplice, italiano, che suona bene e privo di parole come vino, shop e online, perfetto per un brand: “Quando cominci a ragionare sui tuoi clienti, sul tuo posizionamento e i tuoi valori, allora passi da foglio Excel a brand”, è il ricordo della transizione.

Nel team di Tannico nessuno aveva esperienza del mondo del vino, cosa che farebbe storcere il naso a molti investitori. Solo esperti di comunicazione, design e tecnologia. Un po’ rischioso: “Non sarebbe stato più rischioso il contrario?”, è l’obiezione di Magnocavallo. Siamo nel 2012 e l’e-commerce è uno dei mercati con il maggior potenziale: “Abbiamo avuto il coraggio di andare a parlare con i contadini in un linguaggio nuovo, di fare degustazioni senza girare il bicchiere, di portare un canale di vendita tradizionalmente a mano a un pubblico completamente diverso”.

Startup

Coraggio è la parola chiave della storia di Tannico, e del modo di fare startup di Magnocavallo: “Significa osare senza necessariamente prendersi un rischio”. Ora l’obiettivo è continuare a crescere: “Non pensiamo all’exit o alla quotazione, ma vogliamo costruire un’azienda solida e mi piacerebbe lavorarci per molti anni”. Sotto al cofano di Tannico ci sono tecnologie di tutti i tipi: software, come l’intelligenza artificiale che gestisce magazzino e ordini ottimizzando lo stoccaggio delle merci; hardware, per il packaging; “algoritmi cartacei” tramite cui la scuola disegna la mappa del gusto dei propri clienti.

Non è stata però una passeggiata: “Ogni sei mesi abbiamo vissuto un momento difficile o drammaticamente difficile – è il ricordo di Magnocavallo – Forse senza le esperienze pregresse in alcuni casi avrei gettato la spugna, ma oramai so che fa parte del gioco”. Uno dei motivi di queste crisi sono state “le troppe idee messe sul tavolo che ci hanno costretto a rincorrere il tempo e hanno messo tutto il team in angoscia perché ancora prima di concludere un progetto ce n’era sempre uno nuovo”. È un problema che Magnocavallo ha ammesso di avere già avuto in Blogo, ma “fa parte del mio spirito irrequieto, sempre in cerca di nuovi stimoli”. Quello che però ha imparato è che la cosa fondamentale nel fare startup è essere trasparenti: “Per consolidare le relazioni bisogna dire assolutamente sempre quello che si pensa”.