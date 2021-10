Il fondatore e Ceo di Facebook Mark Zuckerberg aprirà oggi l’ottava edizione di Connect, l’appuntamento annuale per gli sviluppatori della piattaforma che si occupano di realtà aumentata e virtuale. Nel suo keynote sono attese importanti novità sul piano di investimenti e sviluppo del metaverso, ma non è escluso che arrivino anche aggiornamenti sui Facebook Papers e risposte alle critiche che nelle ultime settimane stanno travolgendo il social network.

La svolta

Potrebbe essere l’occasione per annunciare il nuovo nome di Facebook, insieme a una riorganizzazione della società che molti immaginano simile a quella in cui Google, sei anni fa, diventò parte di Alphabet. Queste mosse sono da un lato un tentativo per distrarre investitori e utenti dalle rivelazioni dell’ex dipendente di Facebook Frances Haugen, e dall’altro una strategia per dimostrare che Zuckerberg è ancora in grado di realizzare idee grandiose ma anche che ha imparato dai suoi errori, e intende costruire il metaverso con cura e attenzione alle questioni etiche.

Cos’è

Per Zuckerberg il metaverso è un insieme di spazi virtuali dove creare ed esplorare con altre persone che si trovano in luoghi fisici diversi. Il termine è stato coniato nel 1992 dallo scrittore cyberpunk Neal Stephenson per descrivere un mondo virtuale dove le persone trovano rifugio da quello reale, pieno di illusioni e violenze. Che però, nel suo Snow Crash, lo rendono pericolosamente simile a Facebook com’è oggi.

La cultura

Ma la cultura interna di un’azienda informa il modo in cui questa si evolve, sviluppa i suoi prodotti, e perfino in cui cambia. Pensiamo a Microsoft, ad esempio: ci sono voluti due Ceo e oltre dieci anni (oltre a varie indagini dell’Antitrust dai due lati dell’Atlantico) perché l’azienda si allontanasse dalle linee guida di Bill Gates.

In Facebook, Zuckerberg detiene la maggioranza assoluta delle azioni con diritto di voto e continua di fatto a comandare l’azienda. Non c’è dubbio quindi che la spinta sul metaverso sia reale, e lo confermano annunci recenti, come i 10 mila posti di lavoro solo in Europa o i 10 miliardi di dollari di investimento.

Finora il Ceo ha spinto perché Facebook crescesse a qualsiasi costo: il social network conta oggi quasi 3 miliardi di iscritti in tutto il mondo e profitti enormi. Ha la fiducia di Wall Street, ma non quella di utenti e legislatori: e il compito più difficile per Zuckerberg, sarà proprio quello di convincere partner e pubblico che ha voltato pagina e che di lui e della sua nuova piattaforma ci si può fidare.