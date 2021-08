L’ingresso dell’Italia in lockdown nel marzo 2020 ha segnato per Casavo, startup che sviluppa una piattaforma per la compravendita immediata di immobili, uno dei momenti più difficili della propria esistenza. Con l’Italia chiusa, il mercato immobiliare si è preso infatti tre mesi di pausa ed è poi ripartito nella più totale incertezza: a chi piacerebbe ricevere frequenti visite di estranei in casa propria, specie con il virus in giro e ancora senza vaccini?

Giorgio Tinacci, amministratore delegato (CEO) di Casavo, ha dimostrato in quel momento di saper fare tesoro dei propri errori, e ha anticipato il lancio dell’app di Casavo per sopralluoghi virtuali nelle abitazioni di chi vuole vendere casa.

“Il mio errore più grosso finora è stato non essere più aggressivo e lungimirante negli investimenti – confida Tinacci – Sia in termini di team, avendo rimandato l’assunzione di senior o la creazione di team specifici, sia in termini di tecnologia. Mi rendo conto che avremmo potuto accelerare ancora di più la crescita dell’azienda”, che oggi vale secondo Dealroom fra i 200 e i 300 milioni di euro.

Così nel pieno della pandemia il 29enne fondatore di Casavo ha deciso di mettere sotto pressione il proprio team di sviluppatori, una settantina di persone su un totale di 250 dipendenti. “Abbiamo rilasciato subito la app per le visite da remoto che era prevista per molto più avanti, abbiamo rivisto le nostre politiche di acquisto e investito sulla ridefinizione degli spazi abitativi indotta dalla pandemia”, spiega.

Ora che il mercato è tornato a crescere, Casavo vola. A marzo 2021 ha chiuso un round di investimento di serie C da 50 milioni di euro con Bonsai Partners, Project A, 360 Capital Partners, P101 Ventures, Greenoaks Capital Partners, Picus Capital, ed Exor Seeds (fondo che fa capo a Exor, azionista principale del gruppo GEDI, di cui questo sito è parte, ndr). Contemporaneamente, ha preso un prestito di 150 milioni di euro da Goldman Sachs per aggredire il mercato, risolvendo uno dei problemi più grossi con cui l’azienda ha avuto a che fare fin dall’inizio, ovvero quello della liquidità necessaria per gli acquisti.

Casavo compra immobili in meno di un mese, li riqualifica e li rivende tramite agenzie. In gergo è una proptech (property technology): azienda dall’anima tecnologica che aggredisce il mercato real estate, finora toccato solo in superficie dalla rivoluzione digitale. L’utente inserisce i dati del proprio immobile e Casavo indica qual’è il valore a cui potrebbe comprarlo. La capacità di individuare il prezzo “giusto” è uno dei vanti di Tinacci, frutto di un lavoro certosino di mappatura delle variabili in gioco.

Una visita virtuale conferma il prezzo di acquisto, su cui viene applicato in media uno sconto dell’8 per cento, senza altre spese per l’utente. Se il proprietario accetta, si fa la verifica dell’immobile e si va dal notaio.

“Ho sempre voluto fare innovazione nel campo immobiliare – racconta Tinacci – Non innovazione di prodotto o processo, ma proprio creare un mercato nuovo”. E così nel 2017, quando l’instant buying prende piede in Europa, Tinacci lascia un lavoro da consulente in Boston Consulting Group e fonda Casavo insieme a Simon Specka, reduce dall’esperienza con un’altra startup fondata a Berlino. I due lavorano assieme per un paio di anni, prima che Specka lasci per dedicarsi ad altro. Durante quel periodo Tinacci cerca di imparare dal socio quanto più può degli aspetti tecnologici che interessano l’azienda.

All’inizio è molto complicato. Il sito è basilare e serve a poco. Tinacci e i primi due stagisti si devono rimboccare le maniche e andare a bussare casa per casa per comprare gli immobili da rivendere. “La cosa più difficile è stata trovare i soldi per comprare. All’inizio abbiamo preso prestiti dai nostri investitori e una volta raccolti un po’ di dati ci siamo rivolti alle banche”. Quella del debito è stata una delle sfide più difficili da affrontare per Casavo, insieme allo sviluppo del brand e del team. Paradossalmente, con le agenzie immobiliari è stato più semplice.

Si dice che una startup per avere successo debba mandare qualcun altro a gambe all’aria. Per Casavo questo non è evidente, anche se è lecito pensare che ci siano agenzie immobiliari che abbiano lasciato a casa qualcuno. Attraverso una piattaforma dedicata, le agenzie possono infatti proporre a Casavo di acquistare gli immobili per cui ha preso il mandato e prendere in carico gli immobili che la startup mette in vendita tramite la propria vetrina. “Abbiamo pagato commissioni alle agenzie per 5 milioni di euro nel 2020” nota Tinacci per evidenziare come si tratti di un rapporto win-win.

Il mercato proptech europeo è in fioritura e Casavo si può permettere di osservarlo “da una posizione di privilegio”. Si tratta di un mercato giovane, ma non giovanissimo, e i competitor di Casavo sono pochi e quasi tutti più piccoli, spiega il fondatore dell’azienda. Casavo è attiva in Italia e Spagna e pianifica di espandersi nel Sud Europa a stretto giro. Iniziare dall’Italia è stato strategico perché si tratta di “uno dei mercati meno digitalizzati e in cui ci vuole più tempo per vendere casa”: in media dieci mesi, contro i sei necessari in Europa. L’espansione però non sarà solo geografica: “Stiamo lavorando su servizi ancillari per offrire un’esperienza integrata a chi compra e vende casa, a partire dai mutui”.