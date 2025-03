La supertestimone e l’ex amante di Enrico De Pedis: chi era davvero?

Sabrina Minardi, supertestimone legata al caso della scomparsa di Emanuela Orlandi, è morta all’età di 65 anni. Nata a Roma nel 1960, è stata ex moglie del calciatore Bruno Giordano e amante del boss Enrico De Pedis, noto esponente della Banda della Magliana. Le sue dichiarazioni fecero partire le indagini sul caso Orlandi, ma la sua attendibilità è stata sempre messa in discussione.

Minardi è deceduta l’8 marzo 2025 e la notizia è stata condivisa sui social dalla giornalista Raffaella Notarile, con cui aveva pubblicato un libro sul caso. Il suo coinvolgimento nel mistero della scomparsa di Emanuela Orlandi risale al 1983, anno della sparizione della ragazza. Secondo Minardi, De Pedis era coinvolto nel rapimento e lei stessa avrebbe avuto un ruolo nel tenerla nascosta. Ha anche affermato che Emanuela sarebbe stata spostata tra Roma e Torvaianica.

Nonostante queste affermazioni, le dichiarazioni di Minardi non sono mai state verificate. Si è contraddetta più volte, fornendo prime indicazioni su un possibile luogo di sepoltura del corpo di Emanuela, per poi ritrattare e dire che fosse stato gettato in mare. Inoltre, molte delle persone da lei nominate come coinvolte erano già decedute al momento della sua confessione, rendendo impossibile la verifica delle sue affermazioni.

La mancanza di conferme e le contraddizioni nella sua testimonianza hanno alimentato dubbi sulla credibilità di Sabrina Minardi, rimasta una figura controversa nel contesto del mistero di Emanuela Orlandi.