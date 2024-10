La superstar accusa Diddy: “Mi ha avvelenato. Ho contattato io l’FBI”

Nell’aprile del 2023, Jamie Foxx è stato ricoverato d’urgenza in ospedale, suscitando preoccupazione tra i suoi fan. Qualche mese dopo, Foxx è tornato sui social per condividere la sua esperienza: “L’11 aprile ho avuto un forte mal di testa e ho chiesto un Advil. Mi sono svegliato 20 giorni dopo. Ho affrontato qualcosa che pensavo non avrei mai affrontato. Non volevo che mi vedeste in questo stato, ma ora sto tornando e posso lavorare”. Ha anche rivelato di avere subito un’iniezione di cortisone e che un dottore aveva identificato un problema alla testa, senza però specificare di cosa si trattasse.

Recentemente, Jamie Foxx ha accusato Diddy di aver tentato di ucciderlo, generando grande scalpore nei media americani. Un regista ha raccontato di aver assistito a due suoi spettacoli dal vivo all’Alliance Theatre di Atlanta, durante i quali Foxx avrebbe riferito che Diddy era responsabile del suo ricovero e che lui aveva contattato l’FBI. Il regista ha affermato di non pensare che Foxx stesse scherzando, e che fosse serio nelle sue dichiarazioni. Ha anche notato che dopo il ricovero, Foxx era sparito da qualsiasi ambiente potesse farlo incontrare con Diddy, ed ora, con Diddy in carcere, si sente più libero.

Nel frattempo, un bodyguard di celebrità, Big Homie, ha dichiarato che Diddy avrebbe avvelenato Jamie Foxx, informando che Jamie lo ha denunciato all’FBI per questo motivo. La situazione sembra destinata a trasformarsi in un dibattito pubblico, con le affermazioni che circolano tra diverse fonti. Foxx e Diddy in passato avevano un rapporto molto stretto, ma ora sono in conflitto, suscitando sconcerto tra i fan e i media.

Le accuse gravi e le rivelazioni segnano un forte cambiamento nel loro rapporto, lasciando molti stupiti da quanto successo. La famigerata amicizia tra i due potrebbe ora essere giunta al capolinea, mentre Jamie Foxx continua il suo percorso di recupero e tenere aggiornati i fan sulla sua salute.