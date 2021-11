Una suora da Guinness. Madre Aderita Guidolin ha tagliato il traguardo dei 108 anni: è la suora più vecchia d’Italia. C’è un segreto, con la buona salute, per vivere così a lungo? “Non ho particolari segreti di longevità – racconta all’Adnkronos la lucidissima madre dell’ordine delle Elisabettine -. Il Signore lo ha voluto. Prego però tutti i giorni, trovate tutti il tempo di farlo. Vivrete più a lungo e contenti”.

Madre Guidolin vive in una casa di riposo a Villafranca Padovana insieme ad altre 160 religiose. Ieri è stata festeggiata per i 108 anni anche dal sindaco del suo paese natale. La vocazione è arrivata presto, a 17 anni. Un simbolo di fronte alla crisi di vocazioni non solo in Italia, ma in tutta Europa: “Non che mi senta un simbolo ma questo resta un segreto tra me e il Signore”, dice ridendosela di gusto. Madre Aderita ha speso la vita per gli ultimi, lavorando in parrocchia ma anche nelle missioni delle suore Elisabettine in Libia e successivamente in Egitto. Quindi il rientro in Italia, dove ha lavorato per una casa famiglia vicina alla stazione di Padova. “Vedere i treni partire – racconta madre Aderita – mi allietava la giornata, la mia mente viaggiava insieme a loro”.

La casa di riposo dove vive madre Aderita è stata risparmiata dalla pandemia: “Nessuna suora è stata contagiata – racconta la suora ultracentenaria -. E’ stata dura subito, come per tutti; a poco a poco si tenta di tornare alla normalità ma ancora non ne siamo fuori. Io prego tanto anche perché il Signore ci liberi dalla pandemia, ma tutti lo dobbiamo fare”. Oggetto delle preghiere della suora da Guinness anche papa Francesco: “Che il Signore lo aiuti. Ne ha tanto bisogno!”. Madre Aderita è scampata a due guerre ed è rimasta l’unica in vita della famiglia, ha tanti nipoti che le fanno visita appena possono. Lei non ci pensa proprio a congedarsi da questa vita: “Il prossimo anno saranno 109!”.