La suocera di Giulia De Lellis arruola Chiara Ferragni e il suo manager per la propria iniziativa

E se vi dicessi che la suocera di Giulia De Lellis ha arruolato Chiara Ferragni e il suo manager Fabio Maria Damato per la propria iniziativa no profit? Questo sì che è un colpo di scena. Ma andiamo per gradi.

Qualche giorno fa Amazon ha rilasciato l’episodio sanremese della serie The Ferragnez e Selvaggia Lucarelli ha scritto una recensione a riguardo. Fra personali punti di vista e frecciatine ironiche, la giornalista non ha risparmiato battute anche sul manager di Chiara Ferragni, tal Fabio Maria Damato, che a suo dire non sopporterebbe Fedez. Il pezzo in questione (quello che analizza il rapporto fra Chiara e il suo manager e l’irruenza di Fedez) è stato condiviso sui social anche da Giulia De Lellis che ha commentato con “Ho riso ad alta voce“. Una frecciatina in pieno stile che non è ovviamente passata inosservata suscitando la reazione dei Ferragnez.

“Fedez e il manager di Chiara non si sopportano”, le parole di Selvaggia Lucarelli https://t.co/wC3JzpomcK #TheFerragnez — BICCY.IT (@BITCHYFit) September 16, 2023

Giulia De Lellis pubblica (e poi cancella) una storia che riguarda il manager di Chiara Ferragni https://t.co/btZD1ozeiG — BICCY.IT (@BITCHYFit) September 16, 2023

Chiara e Fedez reagiscono alla provocazione di Giulia De Lellis https://t.co/J93X1wYJuz — BICCY.IT (@BITCHYFit) September 16, 2023

Giulia De Lellis ore dopo ha provato a ridimensionare il tutto, ma con scarsi risultati.

“Stiamo andando allo stadio. Non voglio dire altro. Perché oggi è una giornata particolare. Non voglio che le persone fraintendano, che capiscano una cosa per un’altra. E non voglio nessun tipo di malinteso. Soprattutto non riderò se dovessero cadere tutti e 22 i calciatori insieme. E non riderò se dovessi sentire una battuta. Sarà molto difficile per una persona ironica e autoironica come me. Però ve l’ho detto, questa qui è una giornata molto particolare. Quindi voglio evitare altri fraintendimenti perché poi non mi piace essere fraintesa”.

La suocera di Giulia De Lellis arruola Chiara Ferragni e il suo manager per la propria iniziativa

Ora questa storia oggi ha preso però una piega inaspettata. Umberta Gnutti Beretta, mamma di Carlo Beretta e quindi suocera di Giulia De Lellis, per la sua iniziativa no profit Camera Moda Fashion Trush mirata a sostenere designers indipendenti che lavorano in Italia, ha arruolato proprio Chiara Ferragni e il suo manager Fabio Maria Damato. E Giulia De Lellis? Zitta. Qua è Umberta che detta le regole.