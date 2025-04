La suite da sogno costa una fortuna per una notte.

Luisa Ranieri e Luca Zingaretti hanno realizzato un sogno di viaggio, trascorrendo una fuga romantica a Tokyo durante le vacanze primaverili. Hanno scelto di soggiornare al lussuoso Bulgari Hotel, dove la suite costa 5.000 euro a notte e offre una vista spettacolare. La primavera a Tokyo è incantevole grazie alla fioritura dei ciliegi, un fenomeno naturale che attira visitatori da ogni parte del mondo. La coppia ha approfittato di questo momento magico per esplorare la cultura giapponese e godere della bellezza della capitale nipponica.

Durante il soggiorno, la coppia ha condiviso sui social media foto dei loro momenti di relax e divertimento, esprimendo la propria gratitudine per l’ospitalità ricevuta. Il Bulgari Hotel, con il suo design raffinato e la posizione strategica, offre un’eccellente opportunità per chi desidera immergersi nella cultura giapponese senza rinunciare al lusso. Hanno visitato le attrazioni locali, assaporato la cucina giapponese e partecipato a eventi culturali tipici della stagione.

La suite, ampia circa 100 metri quadrati, è dotata di ogni comfort, tra cui una camera da letto, un salotto spazioso e un bagno di design, creando un’atmosfera esclusiva e rilassante. La parete vetrata della suite consente di godere di una vista mozzafiato sulla città. Situato tra il 40° e il 45° piano del grattacielo Tokyo Midtown Yaesu, l’hotel è vicino a importanti attrazioni turistiche. Questo viaggio in Giappone rappresenta per la coppia non solo un momento di svago, ma anche un modo per celebrare il loro amore e la carriera artistica in una delle città più affascinanti del mondo.