La suite con piscina privata ha un costo proibitivo.

Chiara Ferragni ha scelto di trascorrere un weekend nelle Dolomiti per rilassarsi dopo un periodo difficile, che ha seguito alla sua separazione da Fedez. Il suo soggiorno si svolge presso l’hotel di lusso Forestis, situato a 1.800 metri sulla montagna Plose e famoso per la suite Penthouse con piscina privata e vista panoramica. Ciò che rende questo hotel speciale è l’atmosfera serena e il design minimalista che riflette il paesaggio circostante. Gli ospiti possono godere di una spa con vista sulle cime innevate, contribuendo a un’esperienza rigenerante.

La suite Penthouse scelta da Chiara offre 200 mq su due piani, con una zona giorno dotata di caminetto e terrazza panoramica. La camera da letto è completa di comfort moderni, mentre l’area relax privata include una piscina riscaldata con vista sulle montagne e una sauna in legno di abete. I costi per soggiornare in questa suite variano da 6.295 euro a notte con colazione e cena, a 6.045 euro solo con colazione.

Il Forestis si propone come un rifugio per corpo e mente, circondato da boschi e ideale per escursioni e attività nella natura. Oltre ai trattamenti benessere offerti dalla spa, l’atmosfera calda e accogliente degli interni, arricchiti da materiali naturali, favorisce una connessione con l’ambiente. Grazie alla sua posizione strategica, il Forestis rappresenta una meta ideale per chi desidera combinare momenti di relax e avventura nel cuore delle Dolomiti.