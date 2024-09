La sua zampa era storta e non poteva più…

Kickers è un gattino soriano di 3 mesi che ha dimostrato di essere un felino speciale e affettuoso presso il rifugio “Chatons Orphelins Montréal”. Arrivato insieme a cinque fratelli, due di loro hanno già trovato una casa. Kickers è nato con una malformazione alle zampe posteriori che ha complicato i suoi movimenti. Al suo arrivo, una delle zampette era particolarmente colpita, ma il personale del rifugio ha provveduto a fornirgli un tutore speciale, contribuendo notevolmente al suo miglioramento.

La zampetta di Kickers, inizialmente piegata di 90 gradi, ora mostra solo una leggera differenza rispetto alle altre e, grazie al supporto ricevuto, il gattino è in grado di muoversi con maggiore facilità. I volontari del rifugio hanno osservato come l’affetto e le cure costanti abbiano giocato un ruolo fondamentale nel suo recupero. Kickers ha mostrato una rapida adattabilità al tutore, acquisendo sempre più sicurezza nei suoi movimenti, tanto che i volontari stanno considerando l’idea di cercare una famiglia per lui.

Il gattino ha anche un forte spirito avventuroso, che lo porta a desiderare di uscire dal rifugio per intraprendere una nuova vita. Kickers gioca frequentemente con i suoi fratelli Paxx e Maxou, mostrando un naturale istinto alla socializzazione e al divertimento. I responsabili del rifugio sono entusiasti di qualsiasi proposta di adozione riguardante lui, sperando che la sua futura famiglia consideri l’opzione di adottarlo insieme ai suoi fratellini.

Prima di lasciare ufficialmente il rifugio, i volontari hanno garantito che Kickers verrà sterilizzato e vaccinato, assicurando così il suo benessere futuro. Per il personale di “Chatons Orphelins Montréal”, Kickers è non solo un gatto con una storia commovente, ma anche il gattino più dolce e affettuoso che abbiano mai incontrato. La speranza è che il suo viaggio continui in un ambiente amorevole e protettivo, dove possa finalmente sentirsi a casa.