la sua vita a rischio, il tentativo disperato

Meno di un minuto per mettere a repentaglio la sua vita: un cane di nome Charlie mangia 1 kg di cioccolato e rischia di morire.

Uno sfortunato esemplare di Staffordshire bull terrier, di nome Charlie, ha involontariamente ingerito un quantitativo molto elevato di una sostanza valutata come estremamente dolce per essere normalmente assimilata dal suo organismo e dunque non adatta alla sua consueta alimentazione, nonché da considerarsi letale per qualsiasi altro esemplare di quattro zampe. In seguito all’incidente, verificatosi in prossimità delle festività pasquali, il pelosetto ha rischiato di non riuscire a sopravvivere.

Cane mangia un kg di cioccolato: la sua vita è a rischio, il tentativo disperato

Charlie, a quanto pare ritrovatosi ad essere attratto dal profumo dell’alimento “incriminato”, si sarebbe avvicinato a un piccolo sacchetto di ovetti di cioccolata – esposti in un angolo alto della casa dal suo proprietario – e, arrampicandosi fino a raggiungerli grazie a una scala, avrebbe finito con ingerirne tutto il suo contenuto. Quando l’uomo si è accorto del misfatto era ormai troppo tardi e, avendo visto scomparire l’ingente numero di cioccolatini dalla loro confezione, ha ammesso di aver provato un grande spavento.

Se vi accorgete che il vostro fido ha ingerito della cioccolata: ecco alcuni consigli su sui comportamenti da osservare in una simile situazione d’emergenza e che potrebbero rivelarsi decisivi per riuscire ad evitare che il peggio accada salvando la vita al vostro pelosetto.

Per fortuna Charlie, nonostante avesse già vomitato 5 volte all’interno della sua abitazione e le sue condizioni risultassero presentarsi come alquanto allarmanti al primo guardo degli esperti, grazie al pronto intervento del suo genitore umano – che lo ha trasportato immediatamente in auto verso la clinica più vicina – e al lavoro svolto dall’équipe di veterinari, che si è occupata della sua situazione d’emergenza, è miracolosamente sopravvissuto all’incidente.

L’increscioso episodio che ha visto Charlie come suo protagonista è stato documentato su Facebook lo scorso 4 aprile.

A volte alcuni segnali possono permetterci di comprendere in minor tempo possibile e con facilità lo stato di malessere del nostro amico a quattro zampe. Abbiamo redatto un articolo su come capire se il cane ha la febbre, anche se siamo momentaneamente sprovvisti dei mezzi necessari per monitorare una simile di disagio.

Inizialmente le informazioni sono state riamate dai portavoce dell’organizzazione no-profit “PDSA” (“Saving Pets Changing Lives”), che ha gestito il salvataggio di Charlie e, infine, soltanto poche ore prima di quest’ultima, anche l’agenzia di media “Dosert Live” è intervenuta riportato altri significativi dettagli sull’accaduto.