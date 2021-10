Katy Perry canta All You Need is Love: la cover della cantante americana diventa virale tra i fan.

Tutti cantano i Beatles, almeno una volta nella vita. Anche e soprattutto Katy Perry. La popstar americana ha reso omaggio ai Fab Four con una cover da brividi di uno dei brani più amati della band inglese, All You Need is Love. La cantante di Santa Barbara ha festeggiato il suo 37esimo compleanno in modo molto particolare, lanciando la sua versione del classico dei Beatles i partnership con Gap, associazione benefica impegnata a raccogliere fondi per Baby2Baby. E il risultato è stato molto apprezzato dai fan.

Katy Perry

Katy Perry canta All You Need is Love

Per l’occasione, la splendida artista di I Kissed a Girl ha scelto di presentare la sua versione di All You Need is Love, una hit datata 1967 ma ancora oggi molto attuale, presentata per la prima volta in Yellow Submarine e in Magical Mistery Tour (e in Italia resa famosa come sigla di Stranamore).

Un brano interpretato con grande emozione e trasporto da Katy Perry, che si è spesa per una causa molto importante. Per ogni stream su Spotify Gap donerà infatti un dollaro a Baby2Baby, il progetto per aiutare i bambini in difficoltà. Ecco la versione di Katy di un inno immortale:

Il significato di All You Need is Love

Il celebre brano dei Fab Four è un inno all’amore incondizionato, e non solo quello tra uomo e donna. Un brano che Lennon amava particolarmente, tanto da metterlo sullo stesso livello rispetto a canzoni rivoluzionarie come Give Peace a Chance: “La mia arte è impegnata per il cambiamento“. Non tutti lo sanno, ma alle registrazioni dei cori per la celebre hit dei Beatles parteciparono anche Mick Jagger e la moglie di Keith Moon, Kim McLagan.