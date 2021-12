Superbabbo è la canzone che ha vinto lo Zecchino d’oro 2021: il brano porta la firma di Marco Masini.

Marco Masini ha conquistato una vittoria che mancava ancora alla sua straordinaria carriera: quella allo Zecchino d’oro. Ovviamente non è stato il cantautore fiorentino a partecipare in prima persona, per sopraggiunti limiti di età. Ma ad arrivare al successo è stata una canzone scritta da lui, con la collaborazione di Veronica Rauccio ed Emiliano Cecere. S’intitola Superbabbo ed è stata portata al primo posto dalla piccola Zoe Adamello.

Marco Masini

Marco Masini: Superbabbo trionfa allo Zecchino d’oro

La piccola bambina di 9 anni, originaria di Impruneta, in provincia di Firenze, ha portato sul palco la canzone scritta dall’artista toscano. Popstar in erba, appassionata di musica e, in particolar modo, di Ariana Grande, Zoe è stata decretata vincitrice dalla giuria di qualità, in cui figuravano grandi nomi della musica italiana come Orietta Berti, Cristina D’Avena ed Elettra Lamborghini.

Di seguito l’audio di Superbabbo:

Marco Masini batte Claudio Baglioni

In una sfida degna del Festival di Sanremo, Marco Masini ha quindi superato Claudio Baglioni, che aveva partecipato come autore allo Zecchino d’oro con il brano Ci sarà un po’ di voi, con testo scritto da Maria Francesca Polli e interpretazione della piccola Veronica Marchesi di Gorle. Al terzo posto si è classificata Potevo nascere gattino di Ludovico Saccol, cantata da Vittoria Spedialiere, una bambina di 6 anni.

Un grande successo dunque per Masini, che sta intanto proseguendo con il suo tour teatrale che andrà lo porterà ad esibirsi anche al Teatro Arcimboldi di Milano il prossimo 13 e 14 dicembre, dopo essersi esibito anche in Belgio.