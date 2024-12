La sua storia è unica, ma anche come molte altre.

Summarize this content to 400 words in Italian without additional comments: La sua vita potrebbe ancora cambiare, anche dopo aver perso l’amore della sua vita: la storia di Ubalda, un cane di 14 anni e in canile da 6 anni. Cane di 14 anni da 6 anni in canile: la storia di Ubalda (Screenshot Foto [email protected]) Chissà quali sono i pensieri della ‘vecchia’ Ubalda, il cane di 14 anni da 6 anni in canile dopo la morte della sua tanto amata padrona. Lei che una famiglia ce l’aveva, che credeva di poter invecchiare insieme alla sua mamma umana, ma che ha dovuto fare a meno di lei improvvisamente e anche della sua casa. La famiglia della donna infatti non poteva più occuparsi di lei e ha deciso di ‘sfrattarla’ portandola in un canile: che la sua vita possa ancora cambiare? Un cane di 14 anni e da 6 anni in canile: la triste storia di Ubalda Di sicuro la buona Ubalda non avrebbe mai pensato un giorno di dover fare a meno della sua casa, delle sue cose ma soprattutto della persona che l’amava e si prendeva cura di lei. Era coccolata e accudita con grande attenzione dalla sua padrona umana, ma il suo mondo si è sgretolato in un istante, quando purtroppo la donna è passata a miglior vita: una vita stravolta perché nessuno poteva più occuparsi di questo cane rimasto orfano. Cane di 14 anni da 6 in canile: Ubalda è costretta a vivere in una di queste gabbie (Foto Canva – amoreaquattrozampe.it) La famiglia ha deciso di lasciarla in un canile, quello di Muratella, dove la storia di Ubalda si è intrecciata a tante come la sua, e come tante priva di speranze. Sono passati sei anni da quando ha varcato la soglia di quel rifugio e le cose non sembrano cambiare. E ora sta invecchiando, sola e triste, senza l’amore di una famiglia che possa accoglierla come un tempo aveva fatto la sua ormai defunta padrona. Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema >>> Lo adottano e poi lo riportano al canile: la triste storia di Rascal non sembra avere fine Un cane di 14 anni e da 6 anni in canile: Ubalda è senza speranze Basta guardare le foto postate sul canale ufficiale del canile per capire che questo sfortunato esemplare è davvero triste nella sua condizione e ha quasi perso del tutto le speranze che le cose per lei possano cambiare. Quella che era la sua ragione di vita, la sua amata padrona, è andata via e la famiglia della donna non ha saputo ricoprire il ruolo che aveva lei per Ubalda. Cane di 14 anni da 6 in canile: Ubalda ha perso ogni speranza (Foto Canva – amoreaquattrozampe.it) Nel momento stesso in cui è entrata in canile la sua vita si è spenta, come in un infinito stato di stand-by. Tutto sembra uguale, ogni giorno, solo il carattere del cane sembra essere cambiato: da combattiva e poco incline a stringere amicizie con i suoi simili, Ubalda si è intenerita, si è quasi arresa alla sua condizione. Oppure si tratta solo di uno dei segnali della vecchiaia canina ormai alle porte: ha già 14 anni di età (circa 80 anni umani, se vogliamo calcolare l’età del cane). Coloro che attualmente si occupano di lei in canile temono che il suo umore non cambierebbe neppure se fosse adottata; ma la speranza è sempre la stessa: che un giorno anche Ubalda possa tornare a sorridere tra le braccia di nuovi padroni pronti ad amarla ed essere amati.