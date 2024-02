la sua soluzione è esilarante

Questo cagnolino stupisce tutti con la soluzione che trova per affrontare la sua paura. Devi assolutamente vederlo!

Sappiamo molto bene che i cani sanno rendersi protagonisti di momenti e di comportamenti davvero esilaranti. Il web è pieno di testimonianze che riescono a strapparti spesso un sorriso. È proprio il caso di questo cagnolino nero simpaticissimo che non riesce ad affrontare un piccolo problema, per qualche motivo gli ha avvertito un senso di paura e pericolo. La soluzione che ha trovato, però, è davvero divertente, ha fatto sorridere tutti gli utenti. Vediamola nel dettaglio.

Soluzione geniale per un pericolo enorme secondo il cagnolino

L’utente @meli0021 ha condiviso il video sul suo profilo TikTok mentre riprende il suo cagnolino, un simpaticissimo Cocker Spaniel nero. I due stavano tranquillamente passeggiando quando il cane si è rifiutato di fare un tratto di strada. Il motivo? Era in discesa.

A modo suo ha cercato di uscire da solo da quella situazione, senza chiedere aiuto. Ovviamente ha strappato tanti sorrisi e una sensazione di tenerezza infinita Il video è diventato virale in pochissimo tempo ed anche tu non potrai fare a meno di guardarlo varie volte.

La situazione è la seguente: durante la consueta passeggiata che, lo ricordiamo, è fondamentale per ogni cane sia a livello fisico che mentale, il piccolo si è trovato di fronte un ostacolo per lui difficile da superare, non tanto fisico, quanto a livello mentale. C’era una discesa o meglio più una pendenza che lui aveva paura di affrontare.

Incalzato dal proprietario all’inizio si è tirato un po’ indietro. Poi ci ha ragionato su ed ha affrontato la sua paura. Una soluzione veramente intelligente, ma un po’ buffa. Si è disteso a terra allungando le zampe posteriori e avanzando piano piano con quelle anteriori.

Pochi centimetri alla volta ben piantato a terra, strisciando sulla pancia, in direzione del suo pet mate. Certo, anche adottando questa soluzione la sua espressione era un po’ spaventata, guardava in continuazione il suo proprietario e abbaiava come a chiedere aiuto.

Gli occhioni dolci hanno fatto innamorare tutti per come ha affrontato la situazione, fortunatamente nulla di pericoloso, soltanto un po’ di paura. Molti ci hanno scherzato su nei commenti trovando in lui un addestramento militare impeccabile! Altri hanno chiesto di più sulla razza e sui motivi del suo timore.

Il proprietario, ovviamente, ha rassicurato tutti: il suo Cocker Spaniel aveva semplicemente paura della discesa. Però, a suo modo, con estrema intelligenza, è riuscito a superare la difficoltà a pieni voti. I Cocker Spaniel sono cani molto attivi e dinamici, giocherelloni e affettuosi. Sono, anche, come ha dimostrato questo bellissimo esemplare nero, estremamente intelligenti e, infatti, in poco tempo ha risolto un problema per lui spaventoso! Sono adatti alla famiglia e ai bambini e sono molto apprezzati e ricercati per questo.