La sua situazione era disperata, ma lei intervien e portandolo in salvo, il cucciolo la ringrazia facendo sciogliere il cuore

Purtroppo sono ancora molte le storie di abbandono che vengono alla luce ogni giorno e, in questo particolare periodo in cui si affollano le mete di vacanza, purtroppo anche i canili iniziano ad essere più affollati.

Per fortuna però esistono persone dal cuore grande che si impegnano ogni giorno per far sì che la vita di queste vittime di abbandono possa migliorare, persone che come ricompensa ottengono solo la gratitudine, dimostrata in abbondanza e nei modi più disparati. Anche questa volta a colpire gli internauti di tutto il mondo è stata un’adozione ed il conseguente comportamento dell’animale che non appena salito in auto ha fatto qualcosa di straordinario.

Occhi pieni di speranza e bisogno di amore, il cagnolino chiama la sua nuova padrona con la zampa e commuove il web

La protagonista di questa storia e una donna dal cuore grande che, bisognosa di arricchire la sua vita con l’adozione di un cucciolo, ha deciso di recarsi in un canile anziché in un negozio di animali.

A catturare l’attenzione della ragazza è stato un cucciolo particolare, un piccolo meticcio a pelo corto bianco e marrone che nello sguardo sembrava raccontare tutto il male subito. I suoi precedenti padroni lo avevano infatti abbandonato a sé stesso e da lì la vita dietro le sbarre del canile, la speranza di essere adottato sembrava poca ma quel giorno la sua vita stava per cambiare e sembra che l’animale se ne sia reso subito conto.

Appena capito che sarebbe andato via dal canile, infatti, il cucciolo ha cambiato atteggiamento in maniera sorprendente, è bastato farlo salire in auto per vedere la speranza insidiarsi nei suoi occhi e durante il tragitto è stato girato il video che ha mostrato tutta la sua gratitudine. Nel filmato si può vedere il cane che a testa bassa chiama a se con la zampa la mano della sua nuova proprietaria, un po’ in cerca di affetto ed un po’ per sentire il calore di un tocco umano che sicuramente gli mancava da molto.

La timidezza del cucciolo si stava via via sciogliendo man mano che questo continuava a ricevere segnali positivi da donna, purtroppo però certamente il passato e le sofferenze non sono ancora dimenticate e lo so può ben capire dal modo di fare timido dell’animale, che quasi non pare credere che la sua storia stia realmente evolvendo al meglio.

Una storia a lieto fine grazie ad una ragazza dal cuore grande, ma anche una storia che dovrebbe farci riflettere e capire come un piccolo gesto possa significare tutta una vita per un animale abbandonato, motivo per il quale avremmo tutti bisogno di emulare persone simili certi che saremo ricompensati con una dose extra di amore mai vista prima.