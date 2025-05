La sua risposta alla controversia tra Belen e Cecilia

Clamorosi rumors circolano riguardo alla lite tra le sorelle Cecilia e Belen Rodriguez, con dettagli rivelati da Gabriele Parpiglia. Secondo la newsletter del giornalista, il loro rapporto sarebbe “non recuperabile”. Crescono le voci su cosa possa aver causato il gelo tra di loro, specialmente in occasione delle festività di primavera. Cecilia, presumibilmente in dolce attesa, starebbe trascorrendo il ponte del 1 maggio con la madre, mentre il marito Ignazio Moser sarebbe in Trentino da prima di Pasqua, coincidente con l’inizio dei rumors sulla rottura.

Parpiglia non entra nei dettagli sul litigio, ma sottolinea che la situazione è grave. Anche Stefano De Martino, ex marito di Belen e padre di Santiago, si sarebbe allontanato bruscamente dopo aver appreso della disputa, affermando di non voler essere coinvolto. I genitori delle sorelle farebbero la spola tra di loro, che hanno interrotto ogni comunicazione.

Le cause della lite rimangono misteriose, con supposizioni che includono una presunta avvertimento di Belen a Cecilia su comportamenti sospetti di Moser, che avrebbe scatenato la reazione indignata di Cecilia. Altra versione parla di un party e di un’ira scatenata da balli davanti a Andrea Damante, facendo infuriare la compagna di quest’ultimo. Tuttavia, i veri motivi dietro il litigio restano ancora poco chiari, mentre la tensione in casa Rodriguez è palpabile e sembra che la riappacificazione non sia facile da raggiungere.