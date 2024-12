La sua nuova fiamma ha 34 anni in meno

Eros Ramazzotti è stato recentemente avvistato con Sofia Costantini, ex tentatrice di Temptation Island, suscitando speculazioni sulla loro relazione. All’età di 61 anni, il cantante ha mostrato di non essere più single, avendo trascorso una serata con Sofia, 27 anni, a Milano, come riportato dal settimanale Oggi. Durante l’incontro, i due hanno cenato, visitato un locale e infine si sono scambiati un bacio in auto, sotto il buio della notte.

Le voci su un possibile riavvicinamento tra Eros e Michelle Hunziker, madre di sua figlia Aurora, sembrano essere state smentite, suggerendo che Sofia Costantini stia assumendo un ruolo importante nella vita del cantante. Tuttavia, rimangono incertezze sulla vera natura del loro legame, alimentate da indiscrezioni e osservazioni.

La reazione dei paparazzi ha sollevato ulteriori dubbi. Sembra che entrambi fossero a conoscenza della presenza dei fotografi, il che mette in discussione la necessità di mostrarsi così apertamente. Ci si domanda se Eros volesse effettivamente rendere pubblica la relazione o se fosse un modo per distogliere l’attenzione dai suoi sentimenti per l’ex moglie. Testimoni presenti hanno notato che Ramazzotti ha scherzato con i fotografi riguardo al calcio, nonostante avesse appena condiviso un momento intimo con Sofia. Inoltre, il modo in cui ha lasciato il luogo dell’incontro, danneggiando la parte inferiore della sua auto, ha alimentato le speculazioni riguardo a un tentativo di riunirsi in fretta con Costantini.

Sofia Costantini è diventata nota grazie alla sua partecipazione all’ultima edizione di Temptation Island, dove ha interagito con il fidanzato di Anna, Alfred. Nata nel 1997 nelle Marche, vive a Milano e si vocifera che prima di Eros fosse legata al calciatore Niccolò Zaniolo. Il suo profilo Instagram riflette la sua vita quotidiana e professionale, mostrando un lato diverso della giovane donna e contribuendo alla sua crescente popolarità. La sua recente relazione con Ramazzotti l’ha resa una figura di spicco nel panorama mediatico, attirando l’attenzione di molti follower e lasciando spazio a ulteriori speculazioni sul loro rapporto.