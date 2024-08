la sua gratitudine scalda il cuore

Coperto di rogna soffriva terribilmente, la piccola era devastata ma non aveva perso la speranza di poter avere non solo una casa, ma anche una persona che l’amasse per il resto dei suoi giorni.

Quella del cane chiamato Gloria è una storia di sofferenza e speranza, la dolcissima cagnolina è infatti stata salvata da una situazione devastante che da li a breve avrebbe probabilmente messo fine alla sua sofferenza, ma anche alla sua vita.

Gloria era infatti stata trovata in condizioni pessime, inizialmente si pensava che la cagnolina fosse una cucciola abbandonata ma successivamente si è scoperto che Gloria è un cane adulto abbandonata . La cagnolina stava soffrendo terribilmente, tutto il suo corpo era infestato da rogna e parassiti che la stavano lentamente divorando.

La grande cucciola era stata abbandonata e costretta a vivere in strada dove si era ammalata, ed è stato solo grazie all’intervento dei soccorritori se la cagnolina può ambire ad una vita migliore.

Gloria salvata dalla rogna torna alla vita e ringrazia chi le ha offerto stallo

Gloria è stata salvata dalla strada dall’associazione di soccorso Hope Animal Rescue, sporca affamata e completamente ricoperta di rogna le sue condizioni sembravano devastanti, ma la piccola non ha mai perso la sua dolcezza e questo è stato un punto non solo di forza ma di svolta per la piccola, infatti Emily Dunn una delle moltissime volontarie dell’organizzazione ha deciso di accoglierla temporaneamente nella sua casa per potersene occupare.

Gloria fu portata immediatamente da un veterinario dove si scoprì che non era una cucciola ma un cane adulto probabilmente proveniente da qualche allevamento clandestino della zona, nonostante le difficoltà iniziali e il quadro clinico preoccupante, Gloria ha subito manifestati segni di miglioramento grazie proprio alle cure amorevoli ricevute.

Dopo poche settimane dal salvataggio infatti i suoi miglioramenti erano visibili a tutti, nonostante i segni della rogna fossero ancora molto evidenti la cucciola si stava riprendendo.

Le foto pubblicate sui social del primo bagno fanno trasparire non solo la gratitudine del bellissimo cagnolino ma anche l’immensa voglia di vivere e di poter avere l’occasione di avere finalmente la vita che merita.

Anche se la guarigione non è ancora completa e ci vorrà ancora molto perché Gloria possa tornare ad avere una vita normale il suo caso ha attirato molta attenzione e in moltissimi si sono fatti avanti per poterla adottare e a breve verrà scelta la sua famiglia

Lo sguardo di gratitudine della piccola dopo il suo primo bagno scalda il cuore e fa riflettere su quanto la crudeltà dell’essere umano possa devastare la vita di un povero animale e su quanto grazie al cuore enorme degli animali, che continuano a fidarsi degli umani, la situazione possa cambiare con dei piccoli gesti di amore e affetto.