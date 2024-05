la sua giovane compagna è un volto noto e la conosciamo già

Dopo un matrimonio felice con Francesca Neri, Claudio Amendola ha finalmente voltato pagina trovando di nuovo l’amore. L’attore dei Cesaroni si è fidanzato con una donna molto più giovane di lui, la quale pare essere un volto noto nel mondo dello spettacolo.

Claudio Amendola e la fine del matrimonio con Francesca Neri

Claudio Amendola è un attore italiano diventato famoso a seguito della sua presenza in numerose fiction e serie tv di successo. La sua vita però non è stata un successo solo per quanto riguarda l’ambiente lavorativo, ma anche per la sfera emotiva.

Sentimentalmente parlando l’attore è stato legato per circa 25 anni alla bellissima Francesca Neri. Si sono amati e si sono sostenuti anche nei momenti difficili, ma giunti a un certo punto hanno capito che la loro strada doveva dividersi.

Entrambi hanno annunciato la fine del loro matrimonio pur non rinunciando a mantenere un certo riserbo sulla loro situazione. Del resto hanno vissuto in segretezza anche gli attimi di felicità, motivo per cui non vogliono mettere in piazza la fine di una relazione così forte e intensa.

La nuova fidanzata dell’attore romano: la donna è un volto noto

Dopo un periodo di solitudine, Claudio Amendola ha deciso di trovare la luce in fondo al tunnel, motivo per cui ha voluto dare una seconda possibilità all’amore. L’attore, che oggi ha 61 anni, sembra aver trovato un nuovo stimolo di vita al fianco di una donna molto più giovane di lui.

È proprio per questa ragione che ha deciso di uscire allo scoperto, rivelando la sua relazione con Giorgia Guglielman. Si tratta di un volto noto nel mondo della tv, in quanto la donna fa la costumista. I due sono stati paparazzati insieme in atteggiamenti molto intimi ed è per questo che si capisce come tra loro sia presente qualcosa di tenero.

Attualmente sono entrambi impegnati sul set de Il Patriarca, chi per un motivo e chi per l’altro. Anche Francesca Neri sembra aver ritrovato l’amore con il nuovo compagno Silvano Loia, un famoso manager di successo.