la sua famiglia gli regala un prezioso lieto fine

Un cane con diagnosi terminale ha ricevuto il miglior lieto fine che potesse avere: una famiglia che lo ha amato e coccolato fino alla fine.

Kelly Michael e Sarah Launch sono riuscite a cambiare la vite di un dolce quattro zampe dall’aspetto triste e solitario. Il suo nome è Roosvelt e si trovava al Centro per la cura e il controllo degli animali di Chicago (Stati Uniti), dopo essere stato lasciato lì dalla precedente famiglia a causa di problemi urinari. L’arrivo al canile è stato solo l’inizio di un incredibile viaggio per Roosvelt.

Diagnosi terminale per Roosvelt: la nuova famiglia è il vero miracolo per il cane

La coppia si è recata presso il canile desiderosi di ricercare un nuovo compagno di vita e quando si sono avvicinati a Roosvelt, che era triste e solo, ha capito che doveva tirarlo fuori da lì. Così lo hanno adottato e portato a casa.

Tuttavia, i problemi di salute di Roo (come veniva affettuosamente chiamato) non potevano essere risolti con facilità. Sfortunatamente, un veterinario gli ha diagnosticato un cancro alle ossa in fase terminale affermando che gli rimanevano solo pochi mesi di vita.

Non perderti questo approfondimento >>> Cancro nel cane, l’età a rischio è questa: a quanti anni si ammalano di più



A quel punto, il desiderio di Kelly e Sarah si è evoluto. Non volevano più solo un amico da compagnia, ma volevano regalargli la fine migliore che un cane potesse avere. Così hanno iniziato a pianificare la loro grande lista di desideri da condividere insieme a lui: nuotare per la prima volta in un lago, farsi fare un massaggio di lusso e mangiare Taco Bell sono alcune delle cose che hanno iniziato a fare per Roo.

La sua famiglia aveva anche pianificato di portarlo in crociera, tra le altre cose divertenti. Ma il cambiamento più grande e più bello per la coppia, è stato poter dare a Roo una famiglia che lo amasse, lo abbracciasse e si prendesse cura di lui incondizionatamente. Sui social hanno condiviso questo loro viaggio e pensiero, in un post dedicato una delle due ha scritto: “Anche se Roosevelt ha solo pochi mesi di vita, speriamo che ispiri tutti a #viverecomeRoo ora e sempre“.

Hanno anche aggiunto che prendersi cura di un cane come Roosvelt, a cui resta solo poco tempo, può essere una sfida straziante. Ma, allo stesso tempo, può essere molto gratificante. La vicenda di Roo è diventata virale nel 2015 sui social network, ricevendo tutto l’amore e il supporto anche dagli utenti social.