“La sua ex è famosissima” Temptation Island, clamorosa scoperta sull’ex fidanzata di Raul: la conoscono tutti

Come ogni estate che si rispetti, anche quella in corso procede come da tradizione con il pubblico italiano incollato agli schermi, intento a seguire gli stravolgimenti amorosi dei protagonisti di uno dei più apprezzati programmi televisivi della stagione. Stiamo parlando, ovviamente, di Temptation Island, il reality fondato sulle tentazioni, condotto dall’ormai super collaudato ed iconico presentatore, Filippo Bisciglia. Fra i personaggi che sin da subito hanno catturato l’attenzione dei telespettatori vi è sicuramente Raul Dumitras, il fidanzato 23enne di Martina de Ioannon. Sarebbe stata proprio la ragazza a contattare il programma, desiderosa di mettere alla prova la sua storia d’amore con Raul, accusato di non saper gestire al proprio meglio la sua accecante gelosia.

fidanzati Temptation Island

La coppia sta insieme da meno di un anno, appena 10 mesi. Ciò nonostante, sembrerebbe non essere nuova a fasi tribolanti nella loro relazione, scatenate per lo più dal carattere estremamente possessivo e geloso di Raul, così come lo definisce la fidanzata Martina.

Il loro viaggio nei sentimenti è partito sin da subito a raffica: la fidanzata, infatti, sembrerebbe incuriosita, per non dire attratta, da uno dei tentatori, l’affascinante Carlo. Un rapporto tra i due che, seppur improntato al momento alla sola amicizia, avrebbe scatenato la rabbia di Raul.

protagonisti Tempation Island

La ex di Raul è una celebre TikToker

A rimbalzare in queste ultime ore sui media social una particolare curiosità inerente al passato di Raul Dumitras. Il ragazzo, infatti, annovera fra le sue ex fidanzate anche una celebre creator di TikTok, Alessia Antonetti.

La ragazza, che vanta un seguito di oltre 340mila follower, ha raggiunto una spiccata notorietà nel mondo social solo lo scorso anno, grazie alla realizzazione di alcuni video particolarmente creativi in ambito culinario. Sono infatti sempre interessanti ed originali le ricette che Alessia propone al suo pubblico e che si basano essenzialmente sull’uso di pochi e semplici ingredienti.

fidanzati Temptation Island

Della sua precedente relazione con Raul non si conoscono grandi particolari, eccezion fatta della presenza del giovane in alcuni scatti e video in compagnia di Alessia.

Il loro ultimo video social risale al 5 ottobre 2022. Poco dopo Dumitras avrebbe fatto la conoscenza di Martina ed iniziato la loro intensa relazione amorosa.